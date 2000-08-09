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Раздел: Общество  
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В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям

В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилямВодителю указали на его ошибку.

В Киеве сфотографировали авто очередного "героя парковки", которое перегородило дорогу как пешеходам, так и машинам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фотографии опубликованы на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

“Доброе утро у OceanPlaza! Этот тип на Lada (CA3135AH) перекрыл дорогу как пешеходам, так и заезд автомобилям. Сказочный...", - говорится в подписи.

На одном из фото видна записка, оставленная водителю, с текстом: "Так паркуются только п...ы".

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"Пару колес пробить и все дела", - написал в соцсети один из комментаторов.

В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям
В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям
В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 10:18 » Автор: Анна Мартынова
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