Раздел: Общество
В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям
Водителю указали на его ошибку.
В Киеве сфотографировали авто очередного "героя парковки", которое перегородило дорогу как пешеходам, так и машинам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фотографии опубликованы на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
“Доброе утро у OceanPlaza! Этот тип на Lada (CA3135AH) перекрыл дорогу как пешеходам, так и заезд автомобилям. Сказочный...", - говорится в подписи.
На одном из фото видна записка, оставленная водителю, с текстом: "Так паркуются только п...ы".
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"Пару колес пробить и все дела", - написал в соцсети один из комментаторов.
В Киеве сфотографировали авто очередного "героя парковки", которое перегородило дорогу как пешеходам, так и машинам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фотографии опубликованы на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
“Доброе утро у OceanPlaza! Этот тип на Lada (CA3135AH) перекрыл дорогу как пешеходам, так и заезд автомобилям. Сказочный...", - говорится в подписи.
На одном из фото видна записка, оставленная водителю, с текстом: "Так паркуются только п...ы".
Читайте также: В Киеве из-за футбола закроют три станции метро
"Пару колес пробить и все дела", - написал в соцсети один из комментаторов.
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