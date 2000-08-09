В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям

Водителю указали на его ошибку.



В Киеве сфотографировали авто очередного "героя парковки", которое перегородило дорогу как пешеходам, так и машинам, передает



Фотографии опубликованы на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.



“Доброе утро у OceanPlaza! Этот тип на Lada (CA3135AH) перекрыл дорогу как пешеходам, так и заезд автомобилям. Сказочный...", - говорится в подписи.



На одном из фото видна записка, оставленная водителю, с текстом: "Так паркуются только п...ы".



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"Пару колес пробить и все дела", - написал в соцсети один из комментаторов.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве сфотографировали авто очередного "героя парковки", которое перегородило дорогу как пешеходам, так и машинам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Фотографии опубликованы на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.“Доброе утро у OceanPlaza! Этот тип на Lada (CA3135AH) перекрыл дорогу как пешеходам, так и заезд автомобилям. Сказочный...", - говорится в подписи.На одном из фото видна записка, оставленная водителю, с текстом: "Так паркуются только п...ы"."Пару колес пробить и все дела", - написал в соцсети один из комментаторов.



