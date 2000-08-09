В Киеве придумали, как бороться с рекламой на улицах

Какими методами будут бороться с рекламой.



За последние годы рекламы на улицах Киева стало в два раза меньше – из 12 тысяч наземных конструкций осталось 6,5 тысяч. Реформа рекламы, которую разработали в КГГА, предусматривает дальнейшее сокращение. Максимальное количество площадей должно составлять 4390 единиц, передает



Места обитания рекламы



Сейчас предприниматели могут использовать под собственную рекламу наземные конструкции – это рекламные щиты и билборды, фасады зданий и крыши. Что касается территориальных границ, то власть разделила Киев на четыре зоны.



Историческая часть столицы и парки относятся к нулевой зоне. Они должны полностью быть свободными от наземных конструкций и имеют строгие ограничения в использовании фасадной рекламы.



В первой форматной зоне допускается размещение сити-лайтов. Во второй зоне можно будет встретить конструкции размером до 8 квадратных метров. К этим зонам относится центральная часть Киева.



Рекламные щиты можно будет увидеть только в третьей и четвертой зонах. Здесь суровых ограничений не вводили. Речь идет о спальных районах города.



Реклама на колесах



Транспортные развязки попали под запрет. Над дорогами уже нет так называемых троллей, а пешеходам не мешают небольшие переносные конструкции.



Пока на обочинах еще можно увидеть сотни щитов. Однако, когда у владельцев закончатся договоры аренды площадей, придорожные зоны освободят от рекламы.



В первую очередь это сделают в целях безопасности дорожного движения. Речь идет о рекламе на парковках, остановках, возле переходов и перекрестков.



– Очень много факторов потери людей на дорогах, в том числе наличие в местах концентрации ДТП отвлекающих факторов. Ни для кого не секрет, что задача рекламной конструкции – привлечь внимание. А задача водителя – не отвлекаться ни на что, – говорит заместитель председателя КГГА Алексей Резников.



Что касается обочин, то там внедрят так называемую буферную зону. Между большими билбордами расстояние составит 100 метров, между ситилайтами – не менее 20 метров. Таким образом, внимание водителей не только не будет отвлекать реклама, но и улучшится внешний вид городских улиц.



Ведь сейчас зона обочин никак не упорядочена. Владельцы рекламных конструкций наперегонки устанавливают щиты все больших размеров и все более ярких цветов, чтобы затмить соседей-конкурентов.



Подземка



Особое место столичной рекламы – метро. Десятки вывесок приходятся лишь на один вагон подземки. В планах городских властей унифицировать хаотичную рекламу метрополитена. В КГГА создали рабочие группы, которые будут обходить все станции, и в каждом отдельном случае определять места, где можно будет размещать коммерческую информацию.



Исключение составят станции-памятники архитектуры. Там рекламы не должно быть вовсе. Это касается 7 из 52 станций метро. Схемы размещения рекламы на остальных локациях уже осенью представят на утверждение мэру.



Потери от сокращения рекламы



В КГГА уверяют, что статья доходов от рекламы не является бюджетообразующей и не приносит значительных ресурсов. Поэтому сокращение рекламных площадей не станет ощутимым в финансовом свете. А чтобы его совсем минимизировать, повысят тарифы размещения рекламы.



– Мы актуализируем тарифы на размещение рекламы. К концу года они будут утверждены и будут действовать, – сообщает начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.



Прошлый год принес Киеву 185 миллионов гривен дохода от рекламы. Общая сумма бюджета столицы составила 42 миллиарда. Городские власти надеются, что пересмотр тарифов поможет развитию рекламного бизнеса и росту поступлений от налогов.



Вместо стены – щит



Фасадная реклама – наверное самый проблемный вопрос реформы. По новым правилам, вывески не должны перекрывать архитектурные элементы и инженерные коммуникации зданий.



Однако работа над правилами фасадной рекламы пока продолжается и конкретных решений разработчики еще не сообщают. Единственное, что известно наверняка – вид и размеры рекламных площадей будут зависеть от зоны, в которой находится здание.



Кому реклама станет недоступной



Сокращение рекламных площадей вдвое и рост цены на них вполне ожидаемо может негативно повлиять на рынок. Малые предприниматели не смогут воспользоваться возможностью рекламировать свою продукцию из-за ее стоимости и конкуренции с крупными игроками.



Например, рекламное предприятие скорее всего отдаст свои площади клиенту, который захочет приобрести, к примеру, 50 щитов, а не тому, который сможет позволить себе лишь 5.



Как вариант решения проблемы, городские власти планируют привлечь платформу Прозорро для продажи арендных площадей. Таким образом, все потенциальные арендаторы будут в равных условиях. Правда, пока планы существуют на уровне предложения и касаются лишь нескольких участков на станциях метро.



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На пути к чистому городу



Полностью заработает новая система размещения рекламы в течение 1-2 лет, когда закончатся действующие договора аренды площадей. В течение этого времени незаконно установленные щиты и вывески власть обещает демонтировать. А для нарушителей предусмотрели штрафы. Минимальный – 1800 гривен. Плюс около 5000 гривен за демонтаж конструкции.



Изменят ли такие меры ситуацию с внешним видом столицы, покажет время. Между тем, за положительными примерами борьбы с навязчивыми вывесками далеко ходить не надо.



Львов уже несколько лет постепенно избавляется от рекламного шума и все выразительнее показывает свою аутентичность. Город проблему решил просто и радикально – там уже несколько лет действует мораторий на установку новых рекламных площадей. В этом году его снова продлили до 2022 года. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За последние годы рекламы на улицах Киева стало в два раза меньше – из 12 тысяч наземных конструкций осталось 6,5 тысяч. Реформа рекламы, которую разработали в КГГА, предусматривает дальнейшее сокращение. Максимальное количество площадей должно составлять 4390 единиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua Сейчас предприниматели могут использовать под собственную рекламу наземные конструкции – это рекламные щиты и билборды, фасады зданий и крыши. Что касается территориальных границ, то власть разделила Киев на четыре зоны.Историческая часть столицы и парки относятся к нулевой зоне. Они должны полностью быть свободными от наземных конструкций и имеют строгие ограничения в использовании фасадной рекламы.В первой форматной зоне допускается размещение сити-лайтов. Во второй зоне можно будет встретить конструкции размером до 8 квадратных метров. К этим зонам относится центральная часть Киева.Рекламные щиты можно будет увидеть только в третьей и четвертой зонах. Здесь суровых ограничений не вводили. Речь идет о спальных районах города.Транспортные развязки попали под запрет. Над дорогами уже нет так называемых троллей, а пешеходам не мешают небольшие переносные конструкции.Пока на обочинах еще можно увидеть сотни щитов. Однако, когда у владельцев закончатся договоры аренды площадей, придорожные зоны освободят от рекламы.В первую очередь это сделают в целях безопасности дорожного движения. Речь идет о рекламе на парковках, остановках, возле переходов и перекрестков.– Очень много факторов потери людей на дорогах, в том числе наличие в местах концентрации ДТП отвлекающих факторов. Ни для кого не секрет, что задача рекламной конструкции – привлечь внимание. А задача водителя – не отвлекаться ни на что, – говорит заместитель председателя КГГА Алексей Резников.Что касается обочин, то там внедрят так называемую буферную зону. Между большими билбордами расстояние составит 100 метров, между ситилайтами – не менее 20 метров. Таким образом, внимание водителей не только не будет отвлекать реклама, но и улучшится внешний вид городских улиц.Ведь сейчас зона обочин никак не упорядочена. Владельцы рекламных конструкций наперегонки устанавливают щиты все больших размеров и все более ярких цветов, чтобы затмить соседей-конкурентов.Особое место столичной рекламы – метро. Десятки вывесок приходятся лишь на один вагон подземки. В планах городских властей унифицировать хаотичную рекламу метрополитена. В КГГА создали рабочие группы, которые будут обходить все станции, и в каждом отдельном случае определять места, где можно будет размещать коммерческую информацию.Исключение составят станции-памятники архитектуры. Там рекламы не должно быть вовсе. Это касается 7 из 52 станций метро. Схемы размещения рекламы на остальных локациях уже осенью представят на утверждение мэру.В КГГА уверяют, что статья доходов от рекламы не является бюджетообразующей и не приносит значительных ресурсов. Поэтому сокращение рекламных площадей не станет ощутимым в финансовом свете. А чтобы его совсем минимизировать, повысят тарифы размещения рекламы.– Мы актуализируем тарифы на размещение рекламы. К концу года они будут утверждены и будут действовать, – сообщает начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.Прошлый год принес Киеву 185 миллионов гривен дохода от рекламы. Общая сумма бюджета столицы составила 42 миллиарда. Городские власти надеются, что пересмотр тарифов поможет развитию рекламного бизнеса и росту поступлений от налогов.Фасадная реклама – наверное самый проблемный вопрос реформы. По новым правилам, вывески не должны перекрывать архитектурные элементы и инженерные коммуникации зданий.Однако работа над правилами фасадной рекламы пока продолжается и конкретных решений разработчики еще не сообщают. Единственное, что известно наверняка – вид и размеры рекламных площадей будут зависеть от зоны, в которой находится здание.Сокращение рекламных площадей вдвое и рост цены на них вполне ожидаемо может негативно повлиять на рынок. Малые предприниматели не смогут воспользоваться возможностью рекламировать свою продукцию из-за ее стоимости и конкуренции с крупными игроками.Например, рекламное предприятие скорее всего отдаст свои площади клиенту, который захочет приобрести, к примеру, 50 щитов, а не тому, который сможет позволить себе лишь 5.Как вариант решения проблемы, городские власти планируют привлечь платформу Прозорро для продажи арендных площадей. Таким образом, все потенциальные арендаторы будут в равных условиях. Правда, пока планы существуют на уровне предложения и касаются лишь нескольких участков на станциях метро.Полностью заработает новая система размещения рекламы в течение 1-2 лет, когда закончатся действующие договора аренды площадей. В течение этого времени незаконно установленные щиты и вывески власть обещает демонтировать. А для нарушителей предусмотрели штрафы. Минимальный – 1800 гривен. Плюс около 5000 гривен за демонтаж конструкции.Изменят ли такие меры ситуацию с внешним видом столицы, покажет время. Между тем, за положительными примерами борьбы с навязчивыми вывесками далеко ходить не надо.Львов уже несколько лет постепенно избавляется от рекламного шума и все выразительнее показывает свою аутентичность. Город проблему решил просто и радикально – там уже несколько лет действует мораторий на установку новых рекламных площадей. В этом году его снова продлили до 2022 года.



