Раздел: Общество
Из-за жары в Киев не будут пускать сверхтяжелые грузовики
Не будут пускать авто весом более 24 тонн.
Сегодня, во вторник, 14 августа, в Киеве держится температура +30- +32 градуса по Цельсию, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
В ближайшие дни столбик термометра не опустится ниже +29 градусов, сообщает в Facebook популярный украинский синоптик Наталья Диденко.
Поэтому столичная дорожная служба «Киевавтодор» снова напоминает, что при такой температуре по автотрассам Киева нельзя передвигаться на грузовом транспорте, вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось колес - более 7 тонн.
Сообщение коммунальной корпорации «Киевавтодор» размещено на странице предприятия в социальной сети Facebook. Информация касается всех участников дорожного движения.
Дорожники опять напоминают. Ограничения на передвижение по Киеву на сверхтяжелых грузовиках введены Распоряжением Киевской администрации 7 июля 2012 года. Мотив очевиден: при высокой температуре воздуха плавится асфальтовое покрытие автомобильных трасс, на дорогах образуются застывшие рытвины и ямы.
Читайте также: Под Киевом надругались над несовершеннолетней
Также установлены конкретные часы запрета передвижения в Киеве на крупногабаритном транспорте - с 10 часов утра и до 10 часов вечера, то есть на протяжении 12 часов в дневное время.
Ограничения не действуют ночью и утром до 10 часов.
Сегодня, во вторник, 14 августа, в Киеве держится температура +30- +32 градуса по Цельсию, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
В ближайшие дни столбик термометра не опустится ниже +29 градусов, сообщает в Facebook популярный украинский синоптик Наталья Диденко.
Поэтому столичная дорожная служба «Киевавтодор» снова напоминает, что при такой температуре по автотрассам Киева нельзя передвигаться на грузовом транспорте, вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось колес - более 7 тонн.
Сообщение коммунальной корпорации «Киевавтодор» размещено на странице предприятия в социальной сети Facebook. Информация касается всех участников дорожного движения.
Дорожники опять напоминают. Ограничения на передвижение по Киеву на сверхтяжелых грузовиках введены Распоряжением Киевской администрации 7 июля 2012 года. Мотив очевиден: при высокой температуре воздуха плавится асфальтовое покрытие автомобильных трасс, на дорогах образуются застывшие рытвины и ямы.
Читайте также: Под Киевом надругались над несовершеннолетней
Также установлены конкретные часы запрета передвижения в Киеве на крупногабаритном транспорте - с 10 часов утра и до 10 часов вечера, то есть на протяжении 12 часов в дневное время.
Ограничения не действуют ночью и утром до 10 часов.
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