Из-за жары в Киев не будут пускать сверхтяжелые грузовики

Не будут пускать авто весом более 24 тонн.



Сегодня, во вторник, 14 августа, в Киеве держится температура +30- +32 градуса по Цельсию, передает



В ближайшие дни столбик термометра не опустится ниже +29 градусов, сообщает в Facebook популярный украинский синоптик Наталья Диденко.



Поэтому столичная дорожная служба «Киевавтодор» снова напоминает, что при такой температуре по автотрассам Киева нельзя передвигаться на грузовом транспорте, вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось колес - более 7 тонн.



Сообщение коммунальной корпорации «Киевавтодор» размещено на странице предприятия в социальной сети Facebook. Информация касается всех участников дорожного движения.



Дорожники опять напоминают. Ограничения на передвижение по Киеву на сверхтяжелых грузовиках введены Распоряжением Киевской администрации 7 июля 2012 года. Мотив очевиден: при высокой температуре воздуха плавится асфальтовое покрытие автомобильных трасс, на дорогах образуются застывшие рытвины и ямы.



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Также установлены конкретные часы запрета передвижения в Киеве на крупногабаритном транспорте - с 10 часов утра и до 10 часов вечера, то есть на протяжении 12 часов в дневное время.



Ограничения не действуют ночью и утром до 10 часов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, во вторник, 14 августа, в Киеве держится температура +30- +32 градуса по Цельсию, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online В ближайшие дни столбик термометра не опустится ниже +29 градусов, сообщает в Facebook популярный украинский синоптик Наталья Диденко.Поэтому столичная дорожная служба «Киевавтодор» снова напоминает, что при такой температуре по автотрассам Киева нельзя передвигаться на грузовом транспорте, вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось колес - более 7 тонн.Сообщение коммунальной корпорации «Киевавтодор» размещено на странице предприятия в социальной сети Facebook. Информация касается всех участников дорожного движения.Дорожники опять напоминают. Ограничения на передвижение по Киеву на сверхтяжелых грузовиках введены Распоряжением Киевской администрации 7 июля 2012 года. Мотив очевиден: при высокой температуре воздуха плавится асфальтовое покрытие автомобильных трасс, на дорогах образуются застывшие рытвины и ямы.Также установлены конкретные часы запрета передвижения в Киеве на крупногабаритном транспорте - с 10 часов утра и до 10 часов вечера, то есть на протяжении 12 часов в дневное время.Ограничения не действуют ночью и утром до 10 часов.



