Раздел: Общество
Киев существенно опустился в рейтинге самых комфортных городов мира
Столица Украины теряет позиции.
Авторитетный журнал The Economist обнародовал свой свежий рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономическую Правду.
На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором - город Мельбурн в Австралии, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.
В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер, Токио, Торонто, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.
Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.
Киев в рейтиге занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.
В рейтинге есть также Москва и Санкт-Петербург. Они расположились на 68 и 70 местах соответственно.
The Economist также составил рейтинг городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.
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Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.
Авторитетный журнал The Economist обнародовал свой свежий рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономическую Правду.
На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором - город Мельбурн в Австралии, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.
В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер, Токио, Торонто, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.
Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.
Киев в рейтиге занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.
В рейтинге есть также Москва и Санкт-Петербург. Они расположились на 68 и 70 местах соответственно.
The Economist также составил рейтинг городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.
Читайте также: Из-за жары в Киев не будут пускать сверхтяжелые грузовики
Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.
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