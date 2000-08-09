» » Украинцев предупредили о сильных магнитных бурях
Раздел: Общество  
0

Украинцев предупредили о сильных магнитных бурях

Украинцев предупредили о сильных магнитных буряхВажная информация для метеозависимых.

Магнитные бури накроют Землю с 16 по 21 августа. Чем они опасны для человека и как предотвратить негативное влияние астрономического явления на здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Магнитные бури в августе 2018: когда ожидать

Наступление пикового периода активности Солнца ожидается во второй половине августа. Согласно прогнозам экспертов, магнитные бури продлятся до 21-го числа.

Поток так называемого "солнечного ветра" достигнет магнитного поля Земли 16 августа и вызовет возбуждение магнитосферы. По данным NOAA (Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США), наибольшие показатели ожидаются 16 - 17 августа и 20 - 21 августа.

Чем магнитные бури опасны для здоровья

Ученые и медики не пришли к единому мнению о влиянии магнитных бурь на организм человека. Как правило, здоровые люди практически не ощущают воздействия этого явления. Ухудшение самочувствия в период магнитных бурь возникает у метеозависимых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеет проблемы с неврной системой.

Самые распространенные симптомы у людей в группе риска: общая слабость, головные боли, головокружение, раздражительность, повышение давления у гипертоников, снижение показателей АД у гипотоников, перепады настроения.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

При наличии хронических заболеваний, перед началом магнитных бурь стоит предпринять профилактические меры и не забывать вовремя принимать необходимые медицинские препараты.

Гипертоникам следует ограничить употребление чая, кофе, а пить больше воды. Гипотоникам в период магнитных бурь рекомендуют прием тонизирующих средств.

Во время магнитных бурь не стоит налегать на тяжелую жирную и острую пищу, исключить алкогольные напитки. В то же время, не стоит сидеть и на жестких диетах. Питание должно быть сбалансированным.

Активные физические нагрузки, а особенно работу под палящим солнцем, также лучше отложить до окончания периода высокой солнечной активности. Предпочтение стоит отдать пешим вечерним прогулкам. Благоприятное воздействие окажет расслабляющий массаж, медитация.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Чтобы защититься от влияния магнитных бурь, также необходимо избегать стрессовых ситуаций, не засиживаться до поздна и ложиться спать до 23:00.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: магнитные бури, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:17 » Автор: Анна Мартынова
     117
     0

Похожие новости по теме

Украинцев предупредили о продолжительных магнитных бурях Украинцев предупредили о продолжительных магнитных бурях

Важная информация для метеозависимых людей.

Украинцам предстоит пережить три мощные магнитные бури: названы даты Украинцам предстоит пережить три мощные магнитные бури: названы даты

Важная информация для метеозависимых людей.

Украинцев предупредили о новых магнитных бурях Украинцев предупредили о новых магнитных бурях

В конце месяца будет несколько тяжелых дней.

Магнитные бури: появился прогноз на вторую половину января Магнитные бури: появился прогноз на вторую половину января

Важная информация для метеозависимых.

Обнародован прогноз магнитных бурь по 14 февраля Обнародован прогноз магнитных бурь по 14 февраля

Важная информация для метеозависимых людей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх