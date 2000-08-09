Раздел: Общество
Украинцев предупредили о сильных магнитных бурях
Важная информация для метеозависимых.
Магнитные бури накроют Землю с 16 по 21 августа. Чем они опасны для человека и как предотвратить негативное влияние астрономического явления на здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Магнитные бури в августе 2018: когда ожидать
Наступление пикового периода активности Солнца ожидается во второй половине августа. Согласно прогнозам экспертов, магнитные бури продлятся до 21-го числа.
Поток так называемого "солнечного ветра" достигнет магнитного поля Земли 16 августа и вызовет возбуждение магнитосферы. По данным NOAA (Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США), наибольшие показатели ожидаются 16 - 17 августа и 20 - 21 августа.
Чем магнитные бури опасны для здоровья
Ученые и медики не пришли к единому мнению о влиянии магнитных бурь на организм человека. Как правило, здоровые люди практически не ощущают воздействия этого явления. Ухудшение самочувствия в период магнитных бурь возникает у метеозависимых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеет проблемы с неврной системой.
Самые распространенные симптомы у людей в группе риска: общая слабость, головные боли, головокружение, раздражительность, повышение давления у гипертоников, снижение показателей АД у гипотоников, перепады настроения.
Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь
При наличии хронических заболеваний, перед началом магнитных бурь стоит предпринять профилактические меры и не забывать вовремя принимать необходимые медицинские препараты.
Гипертоникам следует ограничить употребление чая, кофе, а пить больше воды. Гипотоникам в период магнитных бурь рекомендуют прием тонизирующих средств.
Во время магнитных бурь не стоит налегать на тяжелую жирную и острую пищу, исключить алкогольные напитки. В то же время, не стоит сидеть и на жестких диетах. Питание должно быть сбалансированным.
Активные физические нагрузки, а особенно работу под палящим солнцем, также лучше отложить до окончания периода высокой солнечной активности. Предпочтение стоит отдать пешим вечерним прогулкам. Благоприятное воздействие окажет расслабляющий массаж, медитация.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Чтобы защититься от влияния магнитных бурь, также необходимо избегать стрессовых ситуаций, не засиживаться до поздна и ложиться спать до 23:00.
Магнитные бури накроют Землю с 16 по 21 августа. Чем они опасны для человека и как предотвратить негативное влияние астрономического явления на здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Магнитные бури в августе 2018: когда ожидать
Наступление пикового периода активности Солнца ожидается во второй половине августа. Согласно прогнозам экспертов, магнитные бури продлятся до 21-го числа.
Поток так называемого "солнечного ветра" достигнет магнитного поля Земли 16 августа и вызовет возбуждение магнитосферы. По данным NOAA (Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США), наибольшие показатели ожидаются 16 - 17 августа и 20 - 21 августа.
Чем магнитные бури опасны для здоровья
Ученые и медики не пришли к единому мнению о влиянии магнитных бурь на организм человека. Как правило, здоровые люди практически не ощущают воздействия этого явления. Ухудшение самочувствия в период магнитных бурь возникает у метеозависимых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеет проблемы с неврной системой.
Самые распространенные симптомы у людей в группе риска: общая слабость, головные боли, головокружение, раздражительность, повышение давления у гипертоников, снижение показателей АД у гипотоников, перепады настроения.
Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь
При наличии хронических заболеваний, перед началом магнитных бурь стоит предпринять профилактические меры и не забывать вовремя принимать необходимые медицинские препараты.
Гипертоникам следует ограничить употребление чая, кофе, а пить больше воды. Гипотоникам в период магнитных бурь рекомендуют прием тонизирующих средств.
Во время магнитных бурь не стоит налегать на тяжелую жирную и острую пищу, исключить алкогольные напитки. В то же время, не стоит сидеть и на жестких диетах. Питание должно быть сбалансированным.
Активные физические нагрузки, а особенно работу под палящим солнцем, также лучше отложить до окончания периода высокой солнечной активности. Предпочтение стоит отдать пешим вечерним прогулкам. Благоприятное воздействие окажет расслабляющий массаж, медитация.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Чтобы защититься от влияния магнитных бурь, также необходимо избегать стрессовых ситуаций, не засиживаться до поздна и ложиться спать до 23:00.
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