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Раздел: Общество  
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В Киеве построят новые станции метро

В Киеве построят новые станции метроПотратят около 6 млрд гривен.

Строительство новых станций метро должно начаться в столице Украины на днях, передает Хроника.инфо со сыслкой на newsone.ua.

Как стало известно, совсем скоро должно начаться строительство новых станций метро, поскольку накануне две компании уже получили тендер на строительство подземок до Виноградаря (Сырецко-Печерская линия), а также через два дня выберут подрядчика, который по контракту должен построить две станции метро - "Проспект Правды" и "Мостицкая" - а также участок для следующей станции, которая будет называться "Виноградарь".

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На строительство новых станций метро уйдет около 6 млрд гривен. Жители Левого берега, в частности, Троещины, также ожидают начала строительства новых станций метро после того, как мэр столицы Виталий Кличко пообещал, что строительство метро на Троещину начнется уже до конца года.

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 17:00 » Автор: Анна Мартынова
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