Раздел: Общество
В Киеве построят новые станции метро
Потратят около 6 млрд гривен.
Строительство новых станций метро должно начаться в столице Украины на днях, передает Хроника.инфо со сыслкой на newsone.ua.
Как стало известно, совсем скоро должно начаться строительство новых станций метро, поскольку накануне две компании уже получили тендер на строительство подземок до Виноградаря (Сырецко-Печерская линия), а также через два дня выберут подрядчика, который по контракту должен построить две станции метро - "Проспект Правды" и "Мостицкая" - а также участок для следующей станции, которая будет называться "Виноградарь".
Читайте также: Киев украсил новый мурал
На строительство новых станций метро уйдет около 6 млрд гривен. Жители Левого берега, в частности, Троещины, также ожидают начала строительства новых станций метро после того, как мэр столицы Виталий Кличко пообещал, что строительство метро на Троещину начнется уже до конца года.
Строительство новых станций метро должно начаться в столице Украины на днях, передает Хроника.инфо со сыслкой на newsone.ua.
Как стало известно, совсем скоро должно начаться строительство новых станций метро, поскольку накануне две компании уже получили тендер на строительство подземок до Виноградаря (Сырецко-Печерская линия), а также через два дня выберут подрядчика, который по контракту должен построить две станции метро - "Проспект Правды" и "Мостицкая" - а также участок для следующей станции, которая будет называться "Виноградарь".
Читайте также: Киев украсил новый мурал
На строительство новых станций метро уйдет около 6 млрд гривен. Жители Левого берега, в частности, Троещины, также ожидают начала строительства новых станций метро после того, как мэр столицы Виталий Кличко пообещал, что строительство метро на Троещину начнется уже до конца года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
62
0
Также советуем посмотреть
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
Оставьте свой комментарий