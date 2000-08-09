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Раздел: Общество  
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Названы лучшие районы Киева за первое полугодие

Названы лучшие районы Киева за первое полугодиеДесять районов оценивали по 12-ти показателям

Соломенский и Подольский районы признаны лучшими по результатам работы в первом полугодии 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Рейтинг десяти районных администраций сформирован на основе 12 показателей. Один из ключевых - освоение капитальных расходов, то есть динамика капитального строительства и ремонтов. Этот показатель самый высокий именно в Соломенском районе (почти 36%)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на просп. Отрадном, 36В продолжаем масштабное строительство современной школы № 22. Начинается строительство нового детсада на ул. Тупиковая, 27. Летом различные виды работ проводят в 78 учебных заведениях. Сейчас в более чем 370 жилых домах заменяют окна, электрощитовые, инженерные сети, ремонтируют кровли, лифты и асфальтируют дворы.

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Напомним, Соломенская администрация стала лучшей среди десяти РГА г. Киева по итогам 2017 года.

Оценка деятельности районных в г. Киеве государственных администраций за январь-июнь 2018.

Названы лучшие районы Киева за первое полугодие
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 Теги: Киев, районы

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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