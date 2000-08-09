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Раздел: Общество  
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В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздухаВысокая тепмература днем, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха продержатся до 16 августа.

В Киеве в ближайшие дни будут благоприятны метеорологические условия для накопления и удержания вредных добавок в воздухе.

Прогнозируется, что высокая тепмература днем, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха продержатся до 16 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Как отмечают в ведомстве, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская, улице Довженко и проспекта Победы.

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А в районах улиц Попудренко, Каунасской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК.
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 Теги: Киев, загрязнения воздуха

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Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
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