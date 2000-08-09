Раздел: Общество
В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха
Высокая тепмература днем, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха продержатся до 16 августа.
В Киеве в ближайшие дни будут благоприятны метеорологические условия для накопления и удержания вредных добавок в воздухе.
Прогнозируется, что высокая тепмература днем, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха продержатся до 16 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Как отмечают в ведомстве, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская, улице Довженко и проспекта Победы.
Читайте также: Назван район Киева с самым грязным воздухом
А в районах улиц Попудренко, Каунасской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК.
В Киеве в ближайшие дни будут благоприятны метеорологические условия для накопления и удержания вредных добавок в воздухе.
Прогнозируется, что высокая тепмература днем, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха продержатся до 16 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Как отмечают в ведомстве, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская, улице Довженко и проспекта Победы.
Читайте также: Назван район Киева с самым грязным воздухом
А в районах улиц Попудренко, Каунасской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
25
0
Также советуем посмотреть
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
Оставьте свой комментарий