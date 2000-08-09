В Киеве за год стал гораздо более неудобным для жизни, - The Economist

Показатели упали на 13%.



Британский еженедельник The Economist опубликовал рейтинг самых комфортных городов мира, согласно которому лучшими городами стали Вена, Мельбурн и Осака. Об этом говорится в докладе исследовательского подразделения журнала. Об этом пишет



Отмечается, что города оценивали по нескольким показателям - стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. По каждому из них можно получить максимально сто баллов. Рейтинг составляется на основе средней оценки.



Столица Австрии заняла первое место, набрав 99,1 балла. Город получил максимальные баллы практически по всем показателям, кроме культуры и окружающей среды. Мельбурн отстает от Вены менее чем на балл, уступив ей в стабильности. Японский город Осака занял третье место с 97,7 балла. Всего в топ-10 рейтинга вошли по три города Австралии и Канады, два японских и два европейских.



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The Economist также определил города, которые за год в наибольшей степени ухудшили и улучшили свое состояние. Самое заметное ухудшение показал Киев. Степень комфортности города упала почти на 13%, - говорится в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британский еженедельник The Economist опубликовал рейтинг самых комфортных городов мира, согласно которому лучшими городами стали Вена, Мельбурн и Осака. Об этом говорится в докладе исследовательского подразделения журнала. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ostro.org Отмечается, что города оценивали по нескольким показателям - стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. По каждому из них можно получить максимально сто баллов. Рейтинг составляется на основе средней оценки.Столица Австрии заняла первое место, набрав 99,1 балла. Город получил максимальные баллы практически по всем показателям, кроме культуры и окружающей среды. Мельбурн отстает от Вены менее чем на балл, уступив ей в стабильности. Японский город Осака занял третье место с 97,7 балла. Всего в топ-10 рейтинга вошли по три города Австралии и Канады, два японских и два европейских.The Economist также определил города, которые за год в наибольшей степени ухудшили и улучшили свое состояние. Самое заметное ухудшение показал Киев. Степень комфортности города упала почти на 13%, - говорится в сообщении.



