Раздел: Общество
В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов
Подъемники повредили неизвестные.
Ни один из подъемников, установленных для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая в Киеве, в 2016 году - уже не работает. Коммунальное предприятие "Киевпастранс" потратило на их монтирование 10 404 000 грн. Сами подъемники по официальной информации были повреждены неизвестными, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Информацию о потраченной сумме и состоянии подъемников предоставил сам "Киевпастранс" в ответ на официальный запрос жителя Киева Олега Ривтина. Об этом киевлянин написал в Facebook.
"Киевпастранс" не сообщал потраченную на установку подъемников сумму даже после четырех информационных запросов. "Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию", - отметил Ривтин.
По поводу информации о том, что из 18 подъемников ни один не работает, в коммунальном предприятии заявили, что "подъёмники были повреждены неустановленными лицами, в связи с чем введение их в эксплуатацию задерживается, а информация о фактах таких повреждений была подана в полицию". Однако, в полиции утверждают, что у них не зафиксировано ни одного обращения от КП.
Читайте также: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Также отмечается, что "Киевпастранс" регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов. "Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7,1 млн грн. "В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию про подобные услуги за 2016 я не нашел", - уточняет Ривтин.
Ни один из подъемников, установленных для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая в Киеве, в 2016 году - уже не работает. Коммунальное предприятие "Киевпастранс" потратило на их монтирование 10 404 000 грн. Сами подъемники по официальной информации были повреждены неизвестными, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Информацию о потраченной сумме и состоянии подъемников предоставил сам "Киевпастранс" в ответ на официальный запрос жителя Киева Олега Ривтина. Об этом киевлянин написал в Facebook.
"Киевпастранс" не сообщал потраченную на установку подъемников сумму даже после четырех информационных запросов. "Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию", - отметил Ривтин.
По поводу информации о том, что из 18 подъемников ни один не работает, в коммунальном предприятии заявили, что "подъёмники были повреждены неустановленными лицами, в связи с чем введение их в эксплуатацию задерживается, а информация о фактах таких повреждений была подана в полицию". Однако, в полиции утверждают, что у них не зафиксировано ни одного обращения от КП.
Читайте также: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Также отмечается, что "Киевпастранс" регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов. "Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7,1 млн грн. "В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию про подобные услуги за 2016 я не нашел", - уточняет Ривтин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
472
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
Оставьте свой комментарий