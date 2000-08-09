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Раздел: Общество  
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В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов

В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионовПодъемники повредили неизвестные.

Ни один из подъемников, установленных для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая в Киеве, в 2016 году - уже не работает. Коммунальное предприятие "Киевпастранс" потратило на их монтирование 10 404 000 грн. Сами подъемники по официальной информации были повреждены неизвестными, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Информацию о потраченной сумме и состоянии подъемников предоставил сам "Киевпастранс" в ответ на официальный запрос жителя Киева Олега Ривтина. Об этом киевлянин написал в Facebook.

"Киевпастранс" не сообщал потраченную на установку подъемников сумму даже после четырех информационных запросов. "Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию", - отметил Ривтин.

По поводу информации о том, что из 18 подъемников ни один не работает, в коммунальном предприятии заявили, что "подъёмники были повреждены неустановленными лицами, в связи с чем введение их в эксплуатацию задерживается, а информация о фактах таких повреждений была подана в полицию". Однако, в полиции утверждают, что у них не зафиксировано ни одного обращения от КП.

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Также отмечается, что "Киевпастранс" регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов. "Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7,1 млн грн. "В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию про подобные услуги за 2016 я не нашел", - уточняет Ривтин.

В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов
В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов

В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов
В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов
В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов
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 Теги: Киев, подъемник

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Сегодня, 09:16 » Автор: Анна Мартынова
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