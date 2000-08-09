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Раздел: Общество  
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На нескольких улицах Киева внезапно включили отопление

На нескольких улицах Киева внезапно включили отоплениеОтопление появилось в середине августа.

В домах жителей столицы стали теплыми батареи, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам горожан, вчера, 14 августа, отопление появилось на ул. Авиаконструктора Антонова, 47.

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Киевляне говорят, что на днях включали отопление на ул. Ереванской.

На нескольких улицах Киева внезапно включили отопление

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 Теги: Киев, отопление

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Сегодня, 09:49 » Автор: Анна Мартынова
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