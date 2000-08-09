Раздел: Общество
На нескольких улицах Киева внезапно включили отопление
Отопление появилось в середине августа.
В домах жителей столицы стали теплыми батареи, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам горожан, вчера, 14 августа, отопление появилось на ул. Авиаконструктора Антонова, 47.
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Киевляне говорят, что на днях включали отопление на ул. Ереванской.
В домах жителей столицы стали теплыми батареи, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам горожан, вчера, 14 августа, отопление появилось на ул. Авиаконструктора Антонова, 47.
Читайте также: В Киеве не работают новые подъемники для инвалидов за 10 миллионов
Киевляне говорят, что на днях включали отопление на ул. Ереванской.
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