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Раздел: Общество  
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Центр Киева перекроют из-за подготовки к военному параду

Центр Киева перекроют из-за подготовки к военному парадуРепетиция парада будет проходить 18, 20 и 22 августа.

В связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности в столице будет ограничено, а местами запрещено вовсе, движение транспорта на некоторых улицах. В основном перекрывать будут центральную часть города, передает Хроника.инфо со ссылкой на auto.ria.com.

18 августа с 17:30 и 20, 22 августа с 18:45 до окончания репетиции движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

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Кроме того, 18 августа движение будет ограничиваться по маршруту передвижения военной техники к месту проведения мероприятий. Колонна стартует от парка воинской части А0222 на улице Маршала Рыбалко. Более подробно о передвижении техники уже рассказали столичные власти.
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 Теги: Киев, военный парад

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Сегодня, 10:53 » Автор: Анна Мартынова
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