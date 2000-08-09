Раздел: Общество
Киевлян предупредили о самом жарком дне лета
Нужно пить больше воды.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сегодня, 15 августа, в Киеве ожидается самый жаркий день лета, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
«Украина и сегодня, и завтра - одна из самых горячих в Европе.
В южной части, на Востоке и в Центре ожидается + 30 + 35 градусов! Соответственно, очень высокий уровень пожарной опасности.
На Западе Украины жара спадет уже сегодня, а вот 16-го августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включая Киев. Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов.
Дожди с грозами, локальные и неоднородны, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо.В Киеве сегодня может быть или не самая высокая температура воздуха за весь летний сезон, до +34 градусов! Середина августа.А вот завтра - задерживаем дыхание - жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет в столице до + 28 + 29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.
В дальнейшем, до Спаса, ситуация будет такой: на Запада и Севере возможны периодические местные дожди с грозами, + 25 + 29 градусов, можно жить.
А на юге, на востоке и в большинстве Центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце.
Читайте также: В Киеве минувшей ночью сгорели три грузовика
Поэтому срочно вынимаем из шкафа все еще не одетые этим летом топы, короткие штанишки, шорты, маечки, платья со смелым декольте, сачки для бабочек, здоровенные шляпы a-la Вера Холодная, берем веера в маршрутки и способствуем молниеносном обогащению продавцов воды и мороженого.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сегодня, 15 августа, в Киеве ожидается самый жаркий день лета, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
«Украина и сегодня, и завтра - одна из самых горячих в Европе.
В южной части, на Востоке и в Центре ожидается + 30 + 35 градусов! Соответственно, очень высокий уровень пожарной опасности.
На Западе Украины жара спадет уже сегодня, а вот 16-го августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включая Киев. Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов.
Дожди с грозами, локальные и неоднородны, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо.В Киеве сегодня может быть или не самая высокая температура воздуха за весь летний сезон, до +34 градусов! Середина августа.А вот завтра - задерживаем дыхание - жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет в столице до + 28 + 29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.
В дальнейшем, до Спаса, ситуация будет такой: на Запада и Севере возможны периодические местные дожди с грозами, + 25 + 29 градусов, можно жить.
А на юге, на востоке и в большинстве Центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце.
Читайте также: В Киеве минувшей ночью сгорели три грузовика
Поэтому срочно вынимаем из шкафа все еще не одетые этим летом топы, короткие штанишки, шорты, маечки, платья со смелым декольте, сачки для бабочек, здоровенные шляпы a-la Вера Холодная, берем веера в маршрутки и способствуем молниеносном обогащению продавцов воды и мороженого.
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