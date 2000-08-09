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Раздел: Общество  
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Киевлян предупредили о самом жарком дне лета

Киевлян предупредили о самом жарком дне летаНужно пить больше воды.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сегодня, 15 августа, в Киеве ожидается самый жаркий день лета, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

«Украина и сегодня, и завтра - одна из самых горячих в Европе.

В южной части, на Востоке и в Центре ожидается + 30 + 35 градусов! Соответственно, очень высокий уровень пожарной опасности.

На Западе Украины жара спадет уже сегодня, а вот 16-го августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включая Киев. Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов.

Дожди с грозами, локальные и неоднородны, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо.В Киеве сегодня может быть или не самая высокая температура воздуха за весь летний сезон, до +34 градусов! Середина августа.А вот завтра - задерживаем дыхание - жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет в столице до + 28 + 29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.

В дальнейшем, до Спаса, ситуация будет такой: на Запада и Севере возможны периодические местные дожди с грозами, + 25 + 29 градусов, можно жить.

А на юге, на востоке и в большинстве Центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце.

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Поэтому срочно вынимаем из шкафа все еще не одетые этим летом топы, короткие штанишки, шорты, маечки, платья со смелым декольте, сачки для бабочек, здоровенные шляпы a-la Вера Холодная, берем веера в маршрутки и способствуем молниеносном обогащению продавцов воды и мороженого.
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 Теги: Киев, лето

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Сегодня, 12:36 » Автор: Анна Мартынова
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