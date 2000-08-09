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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, когда воздух в городе станет чище

Киевлянам рассказали, когда воздух в городе станет чищеПроблема возникла из-за высокой температуры.

С начала августа, уже более двух недель, жители Киева страдают не только от жары, но и от загрязнения воздуха вредными примесями. В ближайшие дни ситуация будет улучшаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.

Как сообщили в ГСЧС, уже с четверга, 16 августа, загрязнение воздуха в Киеве будет уменьшаться, а температура воздуха в городе снизится, кроме того – ожидаются осадки.

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Напомним, с начала месяца киевлян предупреждают, что в воздухе произошло накопление и удерживание вредных примесей. По данным синоптиков, для этого в Киеве сейчас «созданы» все условия, это «антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные удерживающие слои воздуха». Уровень загрязнения диоксидом азота достиг пяти, а кое-где и шести среднесуточных предельно-допустимых концентраций.
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 Теги: Киев, воздух

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Сегодня, 12:57 » Автор: Анна Мартынова
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