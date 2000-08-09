Раздел: Общество
Киевлянам обещают заменить все остановки
Появятся 900 новых остановок.
В Киеве грядет масштабная замена старых остановок транспорта на современные остановочные комплексы. Около 900 таких павильонов планируют установить в течение этого года и в следующем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАМЕНА. Согласно проекту, все новые остановочные комплексы будут единого типа. Каждый будет состоять из стеклянной антивандальной конструкции с деревянной скамьей и киоском, причем торговля алкоголем в нем будет запрещена. Остановка будет оборудована тревожной кнопкой, огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, электронным табло с информацией о движении транспорта, ливневками, тактильной плиткой для людей, имеющих проблемы со зрением, мусорными урнами и парковочными столбиками.
Как рассказали в мэрии, обустраивать остановочные комплексы будут за средства инвестора:
"Был проведен конкурс и определен победитель, который обустроит около 500 комплексов. Также будет проведен еще один конкурс - на установку более 300 таких объектов".
"Инвестор будет обязан поддерживать остановочный комплекс в надлежащем состоянии и устранять все поломки за свой счет", - рассказал "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
Помимо новых остановочных комплексов до конца этого года Киев пополнится тридцатью стеклянными павильонами ожидания (накрытие и лавка, без торговой точки). Тендер на их установку был проведен на сайте госзакупок Prozzoro, общая стоимость - почти 6 млн грн.
Согласно документации, каждая конструкция будет иметь "карман" для размещения схем маршрута транспорта и оснащена освещением. Гарантийный срок на металлические составляющие - не менее 5 лет.
Что касается стеклянных стен и крыши, то они должны быть из прочного закаленного стекла. Ведь при всей "антивандальности" они постоянно страдают от рук вандалов. По данным департамента транспорта КГГА, с 2016 года разбиты 73 конструкции из сотни установленных. Многие киевляне такие остановки начали критиковать, как только они появились на улицах города. Люди считают: конструкции эстетически красивые, но совершенно не практичны.
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"Эти "стекляшки" - как приманка для вандалов. В наших реалиях альтернативы старым железным остановкам просто нет", - уверен киевлянин Глеб Матвеев.
В Киеве грядет масштабная замена старых остановок транспорта на современные остановочные комплексы. Около 900 таких павильонов планируют установить в течение этого года и в следующем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАМЕНА. Согласно проекту, все новые остановочные комплексы будут единого типа. Каждый будет состоять из стеклянной антивандальной конструкции с деревянной скамьей и киоском, причем торговля алкоголем в нем будет запрещена. Остановка будет оборудована тревожной кнопкой, огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, электронным табло с информацией о движении транспорта, ливневками, тактильной плиткой для людей, имеющих проблемы со зрением, мусорными урнами и парковочными столбиками.
Как рассказали в мэрии, обустраивать остановочные комплексы будут за средства инвестора:
"Был проведен конкурс и определен победитель, который обустроит около 500 комплексов. Также будет проведен еще один конкурс - на установку более 300 таких объектов".
"Инвестор будет обязан поддерживать остановочный комплекс в надлежащем состоянии и устранять все поломки за свой счет", - рассказал "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
Помимо новых остановочных комплексов до конца этого года Киев пополнится тридцатью стеклянными павильонами ожидания (накрытие и лавка, без торговой точки). Тендер на их установку был проведен на сайте госзакупок Prozzoro, общая стоимость - почти 6 млн грн.
Согласно документации, каждая конструкция будет иметь "карман" для размещения схем маршрута транспорта и оснащена освещением. Гарантийный срок на металлические составляющие - не менее 5 лет.
Что касается стеклянных стен и крыши, то они должны быть из прочного закаленного стекла. Ведь при всей "антивандальности" они постоянно страдают от рук вандалов. По данным департамента транспорта КГГА, с 2016 года разбиты 73 конструкции из сотни установленных. Многие киевляне такие остановки начали критиковать, как только они появились на улицах города. Люди считают: конструкции эстетически красивые, но совершенно не практичны.
Читайте также: Киевлянам рассказали, когда воздух в городе станет чище
"Эти "стекляшки" - как приманка для вандалов. В наших реалиях альтернативы старым железным остановкам просто нет", - уверен киевлянин Глеб Матвеев.
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