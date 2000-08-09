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Киевлянам обещают заменить все остановки

Киевлянам обещают заменить все остановки Появятся 900 новых остановок.

В Киеве грядет масштабная замена старых остановок транспорта на современные остановочные комплексы. Около 900 таких павильонов планируют установить в течение этого года и в следующем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАМЕНА. Согласно проекту, все новые остановочные комплексы будут единого типа. Каждый будет состоять из стеклянной антивандальной конструкции с деревянной скамьей и киоском, причем торговля алкоголем в нем будет запрещена. Остановка будет оборудована тревожной кнопкой, огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, электронным табло с информацией о движении транспорта, ливневками, тактильной плиткой для людей, имеющих проблемы со зрением, мусорными урнами и парковочными столбиками.

Киевлянам обещают заменить все остановки


Как рассказали в мэрии, обустраивать остановочные комплексы будут за средства инвестора:

"Был проведен конкурс и определен победитель, который обустроит около 500 комплексов. Также будет проведен еще один конкурс - на установку более 300 таких объектов".

Киевлянам обещают заменить все остановки


"Инвестор будет обязан поддерживать остановочный комплекс в надлежащем состоянии и устранять все поломки за свой счет", - рассказал "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Помимо новых остановочных комплексов до конца этого года Киев пополнится тридцатью стеклянными павильонами ожидания (накрытие и лавка, без торговой точки). Тендер на их установку был проведен на сайте госзакупок Prozzoro, общая стоимость - почти 6 млн грн.

Согласно документации, каждая конструкция будет иметь "карман" для размещения схем маршрута транспорта и оснащена освещением. Гарантийный срок на металлические составляющие - не менее 5 лет.

Что касается стеклянных стен и крыши, то они должны быть из прочного закаленного стекла. Ведь при всей "антивандальности" они постоянно страдают от рук вандалов. По данным департамента транспорта КГГА, с 2016 года разбиты 73 конструкции из сотни установленных. Многие киевляне такие остановки начали критиковать, как только они появились на улицах города. Люди считают: конструкции эстетически красивые, но совершенно не практичны.

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"Эти "стекляшки" - как приманка для вандалов. В наших реалиях альтернативы старым железным остановкам просто нет", - уверен киевлянин Глеб Матвеев.
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 Теги: Киев, остановки

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Сегодня, 14:00 » Автор: Анна Мартынова
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