Раздел: Общество
В Киеве на нескольких улицах пропала холодная вода
Воду вернут в течении дня.
14 августа, из-за аварии на водопроводе временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«По состоянию на 10:15 сегодня, 15 августа, аварийные бригады «Киевводоканала» работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской», - говорится в сообщении.
На данный момент водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
ул. Орловская, 40/2;
пр. Орловский 3/1, 5/1, 6, 23/9, 8;
пр-т. Оболонский 16Б;
ул. Якуба Коласа 6А;
ул. Депутатская 30;
ул. Жолудева 3Г.
Отмечается, что ориентировочно повреждения ликвидируют в течении дня.
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В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
14 августа, из-за аварии на водопроводе временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«По состоянию на 10:15 сегодня, 15 августа, аварийные бригады «Киевводоканала» работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской», - говорится в сообщении.
На данный момент водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
ул. Орловская, 40/2;
пр. Орловский 3/1, 5/1, 6, 23/9, 8;
пр-т. Оболонский 16Б;
ул. Якуба Коласа 6А;
ул. Депутатская 30;
ул. Жолудева 3Г.
Отмечается, что ориентировочно повреждения ликвидируют в течении дня.
Читайте также: С улиц Киева убирают ларьки с шаурмой
В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
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