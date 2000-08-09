» » В Киеве на нескольких улицах пропала холодная вода
Раздел: Общество  
0

В Киеве на нескольких улицах пропала холодная вода

В Киеве на нескольких улицах пропала холодная водаВоду вернут в течении дня.

14 августа, из-за аварии на водопроводе временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«По состоянию на 10:15 сегодня, 15 августа, аварийные бригады «Киевводоканала» работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской», - говорится в сообщении.

На данный момент водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

ул. Орловская, 40/2;
пр. Орловский 3/1, 5/1, 6, 23/9, 8;
пр-т. Оболонский 16Б;
ул. Якуба Коласа 6А;
ул. Депутатская 30;
ул. Жолудева 3Г.

Отмечается, что ориентировочно повреждения ликвидируют в течении дня.

Читайте также: С улиц Киева убирают ларьки с шаурмой

В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:40 » Автор: Анна Мартынова
     611
     0

Похожие новости по теме

В Киеве на четырех улицах не будет воды В Киеве на четырех улицах не будет воды

Это связано с авариями на теплосетях.

В Киеве на нескольких улицах нет воды В Киеве на нескольких улицах нет воды

Ведутся ремонтные работы.

В Киеве жители девяти улиц остались без воды В Киеве жители девяти улиц остались без воды

Над ремонтом работают.

В Киеве отключили воду на трех улицах: названы адреса В Киеве отключили воду на трех улицах: названы адреса

Это связано с аварией.

В Киеве несколько улиц осталось без воды В Киеве несколько улиц осталось без воды

Сотрудники "Киевводоканала" чинят поломки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх