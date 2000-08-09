Раздел: Общество
В Днепре пьяный мужчина убил котенка на глазах у детей
Мужчина совершил это возле детской площадке.
Возле детской площадке в Днепре пьяный мужчина убил котенка прямо на глазах у детей, передает Хроника.инфо сос ссылкой на strana.ua.
Отмечается, что 14 августа в полицию позвонили дети и заявили, что на детской площадке по ул. 20-летия Победы мужчина убил котенка. "Присутствующие (на месте инцидента) указали правоохранителям на гражданина с признаками алкогольного опьянения, который сидел в автомобиле ВАЗ 2103. Мужчина без всякого сожаления и раскаяния подтвердил, что он это совершил. Объяснил поступок тем, что дома у него достаточно котов, поэтому еще одного он не хочет", – говорится в сообщении.
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В связи с тем, что в действиях 54-летнего мужчины были признаки уголовного преступления по ст. 299 УК ("Жестокое обращение с животными"), патрульные вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции и передали им задержанного.
Возле детской площадке в Днепре пьяный мужчина убил котенка прямо на глазах у детей, передает Хроника.инфо сос ссылкой на strana.ua.
Отмечается, что 14 августа в полицию позвонили дети и заявили, что на детской площадке по ул. 20-летия Победы мужчина убил котенка. "Присутствующие (на месте инцидента) указали правоохранителям на гражданина с признаками алкогольного опьянения, который сидел в автомобиле ВАЗ 2103. Мужчина без всякого сожаления и раскаяния подтвердил, что он это совершил. Объяснил поступок тем, что дома у него достаточно котов, поэтому еще одного он не хочет", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Харькове мужчина скончался от ботулизма
В связи с тем, что в действиях 54-летнего мужчины были признаки уголовного преступления по ст. 299 УК ("Жестокое обращение с животными"), патрульные вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции и передали им задержанного.
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