» » В Днепре пьяный мужчина убил котенка на глазах у детей
Раздел: Общество  
0

В Днепре пьяный мужчина убил котенка на глазах у детей

В Днепре пьяный мужчина убил котенка на глазах у детей Мужчина совершил это возле детской площадке.

Возле детской площадке в Днепре пьяный мужчина убил котенка прямо на глазах у детей, передает Хроника.инфо сос ссылкой на strana.ua.

Отмечается, что 14 августа в полицию позвонили дети и заявили, что на детской площадке по ул. 20-летия Победы мужчина убил котенка. "Присутствующие (на месте инцидента) указали правоохранителям на гражданина с признаками алкогольного опьянения, который сидел в автомобиле ВАЗ 2103. Мужчина без всякого сожаления и раскаяния подтвердил, что он это совершил. Объяснил поступок тем, что дома у него достаточно котов, поэтому еще одного он не хочет", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Харькове мужчина скончался от ботулизма

В связи с тем, что в действиях 54-летнего мужчины были признаки уголовного преступления по ст. 299 УК ("Жестокое обращение с животными"), патрульные вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции и передали им задержанного.

В Днепре пьяный мужчина убил котенка на глазах у детей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, пьяный

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
     157
     0

Похожие новости по теме

«Употребляла вся смена»: в детской больнице Львова больных принимала пьяный врач «Употребляла вся смена»: в детской больнице Львова больных принимала пьяный врач

Родители были возмущены.

В Киеве «герой парковки» оставил авто на детской площадке В Киеве «герой парковки» оставил авто на детской площадке

Авто оставили прямо у горки.

В Днепре пьяный отец оставил пятилетнюю дочь на морозе В Днепре пьяный отец оставил пятилетнюю дочь на морозе

На 26-летнего мужчину патрульные составили админматериалы

Киевляне проучили автохама, оставившего машину на детской площадке Киевляне проучили автохама, оставившего машину на детской площадке

Машину называют "новым аттракционом".

Скандал в Одессе: отец выбросил котенка своей дочери с 14-го этажа Скандал в Одессе: отец выбросил котенка своей дочери с 14-го этажа

Мужчина "наказал" дочь за позднее возвращение.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх