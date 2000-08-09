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Омелян рассказал, сколько аварийных мостов в Украине

Омелян рассказал, сколько аварийных мостов в УкраинеПредусмотрен капитальный ремонт 45 мостов.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечает, что с 6 тысяч мостов, находящихся на балансе Укравтодора, тысяча находятся в аварийном состоянии и еще 2,5 тысячи нуждаются в ремонте.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"На балансе Укравтодора после проведенной реформы с 1 января этого года находится около 6 тысяч мостов, из них тысяча - в аварийном состоянии и еще 2,5 тысячи требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, так как эти мосты в большей степени являются стратегическими, которые объединяют не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что еще около 10 тысяч мостов находятся на балансе областей и городов.

В то же время он отметил, что в этом году предусмотрен капитальный ремонт 45 мостов в рамках программы восстановления мостовой инфраструктуры Украины.

"На это будет потрачено 2,3 млрд гривен", - подчеркнул он.

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Мэр Киева Виталий Кличко 14 июля отметил, что 75 мостов и путепроводов Киева требуют капитального ремонта.
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 Теги: Омелян, мост

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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