Раздел: Общество
В Киеве вновь объявлено штормовое предупреждение
16 августа ожидается гроза.
Магнитная буря, гроза и град: В Киеве объявлено штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
"В городе переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 26-28°С", - говорится в сообщении.
Итак, до конца суток 16 августа местами шквалы 24 м/с, местами град.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Читайте также: В «Жулянах» из-за грозы отменили ряд рейсов
Также отмечается, что геомагнитная обстановка напряженная - в Киеве слабая магнитная буря.
Магнитная буря, гроза и град: В Киеве объявлено штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
"В городе переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 26-28°С", - говорится в сообщении.
Итак, до конца суток 16 августа местами шквалы 24 м/с, местами град.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Читайте также: В «Жулянах» из-за грозы отменили ряд рейсов
Также отмечается, что геомагнитная обстановка напряженная - в Киеве слабая магнитная буря.
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