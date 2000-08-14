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Раздел: Общество  
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В Киеве вновь объявлено штормовое предупреждение

В Киеве вновь объявлено штормовое предупреждение16 августа ожидается гроза.

Магнитная буря, гроза и град: В Киеве объявлено штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

"В городе переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 26-28°С", - говорится в сообщении.

Итак, до конца суток 16 августа местами шквалы 24 м/с, местами град.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Также отмечается, что геомагнитная обстановка напряженная - в Киеве слабая магнитная буря.
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 Теги: Киев, шторм

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Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
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