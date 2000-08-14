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Раздел: Общество  
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На Крещатике пройдет фотовыставка, посвященная гербу Украины

На Крещатике пройдет фотовыставка, посвященная гербу УкраиныВыставку смогут посетить все желающие.

В центре Киева, 23 августа, откроется выставка, посвященная 100-летию утверждения трезубца Государственным гербом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Украинский институт национальной памяти в сотрудничестве с издательством «Родовiд» подготовили фотодокументальную выставку «Символ твоей свободы. 100 лет Государственного герба Украины», которая будет экспонироваться на больших баннерах возле Главпочтамта столицы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на открытие приглашен соавтор Малого государственного герба Украины график Алексей Кохан.

В Институте национальной памяти напоминают, что ровно сто лет тому назад, в 1918-м, собственнический знак из монет времен князя Владимира Великого взяли за основу для рисунков герба и печати Украинской Народной Республики.

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Трезубец фактически легитимизировал историческую связь современной Украины с Русью - как главной ее наследницей. Он стал одним из главных атрибутов независимого Украинского государства, а также важным маркером украинской национальной идентичности, отметили в УИНП.
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 Теги: Крещатик, герб Украины

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Сегодня, 13:38 » Автор: Анна Мартынова
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