Раздел: Общество
На Крещатике пройдет фотовыставка, посвященная гербу Украины
Выставку смогут посетить все желающие.
В центре Киева, 23 августа, откроется выставка, посвященная 100-летию утверждения трезубца Государственным гербом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Украинский институт национальной памяти в сотрудничестве с издательством «Родовiд» подготовили фотодокументальную выставку «Символ твоей свободы. 100 лет Государственного герба Украины», которая будет экспонироваться на больших баннерах возле Главпочтамта столицы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытие приглашен соавтор Малого государственного герба Украины график Алексей Кохан.
В Институте национальной памяти напоминают, что ровно сто лет тому назад, в 1918-м, собственнический знак из монет времен князя Владимира Великого взяли за основу для рисунков герба и печати Украинской Народной Республики.
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Трезубец фактически легитимизировал историческую связь современной Украины с Русью - как главной ее наследницей. Он стал одним из главных атрибутов независимого Украинского государства, а также важным маркером украинской национальной идентичности, отметили в УИНП.
В центре Киева, 23 августа, откроется выставка, посвященная 100-летию утверждения трезубца Государственным гербом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Украинский институт национальной памяти в сотрудничестве с издательством «Родовiд» подготовили фотодокументальную выставку «Символ твоей свободы. 100 лет Государственного герба Украины», которая будет экспонироваться на больших баннерах возле Главпочтамта столицы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытие приглашен соавтор Малого государственного герба Украины график Алексей Кохан.
В Институте национальной памяти напоминают, что ровно сто лет тому назад, в 1918-м, собственнический знак из монет времен князя Владимира Великого взяли за основу для рисунков герба и печати Украинской Народной Республики.
Читайте также: Под Киевом снимают фильм «Иловайская история»
Трезубец фактически легитимизировал историческую связь современной Украины с Русью - как главной ее наследницей. Он стал одним из главных атрибутов независимого Украинского государства, а также важным маркером украинской национальной идентичности, отметили в УИНП.
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