Раздел: Общество
Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия
Афиша мероприятий на 17-19 августа.
На этой неделе для киевлян и гостей столицы подготовили множество ярких мероприятий. Проведите последний месяц лета весело и с пользой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль «Белые ночи»
Посетителей ожидают более 100 артистов разных музыкальных направлений на 5 сценах, фуд-корт от Ulichnaya Eda, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана.
Когда: 17-19 августа
Где: Платформа арт-завод (ул. Беломорская, 1).
Цена: 450-650 грн
Гастрономическая ярмарка
Гурманы и обычные любители поесть и насладиться напитки приглашаются на трехдневный гастрономический "отдых" от украинских мастеров на открытой площадке Дворца спорта. Вас встретят мясными и рыбными деликатесами, фермерскими продуктами, различными напитками от украинских мастеров.
Когда: 17-19 августа
Где: пл. Спортивная, 1
Цена: вход свободный
Выставка цветов "Волшебный украинский миф"
Основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд. На поле также будут работать кукольные театры и сферическое кино с тематическими фильмами.
Когда: 17 августа – 16 сентября
Где: ул. Лаврская, 33
Цена: 25-50 грн
Подпольный Стендап: Fresh Blood
Это более атмосферный и откровенный вид стендапа, где комики расскажут вам все свои самые сочные и жесткие шутки. Они научены шутить и ждут возможности разорвать вас качественным юмором!
Когда: 17 августа
Где: ул. Бориса Гринченко, 7
Цена: 100-200 грн
Школьная ярмарка
Это не просто возможность приобрести ребенку все необходимое перед началом нового учебного года по доступным ценам, но и настоящий праздник для детей. Посетителей ярмарки ждет активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов.
Когда: 17-19 августа
Где: ул. Крещатик
Цена: вход свободный
Концерт Kiasmos
Впервые с лайвом в Киев летят горячо любимые украинской публикой Kiasmos - исландский дуэт, однажды подруживший изящную неоклассику, эмбиент и актуальную электронику
Когда: 18 августа
Где: Зеленый Театр
Цена: от 950 грн
Botanica Jazz
Это серия концертов под открытым небом, в уютном уголке цветущего ботанического сада. Любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, хорошая компания и буйство зелени вокруг – рецепт идеального летнего вечера!
Когда: 29 июля – 15 сентября
Где: Ботсад им Н.Н. Гришко.
Цена: 250-450 грн
Читайте также: Названы районы Киева, больше всего пострадавшие от непогоды
Тату фестиваль PAIN
Лучшие мастера со всей страны в сфере татуировки, татуажа и пирсинга. Насыщенная программа мероприятия включает мастер-классы, конкурсы, фотосессии, живую музыку и многое другое.
Когда: 18-19 августа
Где: "X-Park" Парк «Муромец»
На этой неделе для киевлян и гостей столицы подготовили множество ярких мероприятий. Проведите последний месяц лета весело и с пользой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль «Белые ночи»
Посетителей ожидают более 100 артистов разных музыкальных направлений на 5 сценах, фуд-корт от Ulichnaya Eda, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана.
Когда: 17-19 августа
Где: Платформа арт-завод (ул. Беломорская, 1).
Цена: 450-650 грн
Гастрономическая ярмарка
Гурманы и обычные любители поесть и насладиться напитки приглашаются на трехдневный гастрономический "отдых" от украинских мастеров на открытой площадке Дворца спорта. Вас встретят мясными и рыбными деликатесами, фермерскими продуктами, различными напитками от украинских мастеров.
Когда: 17-19 августа
Где: пл. Спортивная, 1
Цена: вход свободный
Выставка цветов "Волшебный украинский миф"
Основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд. На поле также будут работать кукольные театры и сферическое кино с тематическими фильмами.
Когда: 17 августа – 16 сентября
Где: ул. Лаврская, 33
Цена: 25-50 грн
Подпольный Стендап: Fresh Blood
Это более атмосферный и откровенный вид стендапа, где комики расскажут вам все свои самые сочные и жесткие шутки. Они научены шутить и ждут возможности разорвать вас качественным юмором!
Когда: 17 августа
Где: ул. Бориса Гринченко, 7
Цена: 100-200 грн
Школьная ярмарка
Это не просто возможность приобрести ребенку все необходимое перед началом нового учебного года по доступным ценам, но и настоящий праздник для детей. Посетителей ярмарки ждет активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов.
Когда: 17-19 августа
Где: ул. Крещатик
Цена: вход свободный
Концерт Kiasmos
Впервые с лайвом в Киев летят горячо любимые украинской публикой Kiasmos - исландский дуэт, однажды подруживший изящную неоклассику, эмбиент и актуальную электронику
Когда: 18 августа
Где: Зеленый Театр
Цена: от 950 грн
Botanica Jazz
Это серия концертов под открытым небом, в уютном уголке цветущего ботанического сада. Любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, хорошая компания и буйство зелени вокруг – рецепт идеального летнего вечера!
Когда: 29 июля – 15 сентября
Где: Ботсад им Н.Н. Гришко.
Цена: 250-450 грн
Читайте также: Названы районы Киева, больше всего пострадавшие от непогоды
Тату фестиваль PAIN
Лучшие мастера со всей страны в сфере татуировки, татуажа и пирсинга. Насыщенная программа мероприятия включает мастер-классы, конкурсы, фотосессии, живую музыку и многое другое.
Когда: 18-19 августа
Где: "X-Park" Парк «Муромец»
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