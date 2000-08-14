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Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятияАфиша мероприятий на 17-19 августа.

На этой неделе для киевлян и гостей столицы подготовили множество ярких мероприятий. Проведите последний месяц лета весело и с пользой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Фестиваль «Белые ночи»

Посетителей ожидают более 100 артистов разных музыкальных направлений на 5 сценах, фуд-корт от Ulichnaya Eda, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана.

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 17-19 августа

Где: Платформа арт-завод (ул. Беломорская, 1).

Цена: 450-650 грн

Гастрономическая ярмарка

Гурманы и обычные любители поесть и насладиться напитки приглашаются на трехдневный гастрономический "отдых" от украинских мастеров на открытой площадке Дворца спорта. Вас встретят мясными и рыбными деликатесами, фермерскими продуктами, различными напитками от украинских мастеров.

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 17-19 августа

Где: пл. Спортивная, 1

Цена: вход свободный

Выставка цветов "Волшебный украинский миф"

Основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд. На поле также будут работать кукольные театры и сферическое кино с тематическими фильмами.

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 17 августа – 16 сентября

Где: ул. Лаврская, 33

Цена: 25-50 грн

Подпольный Стендап: Fresh Blood

Это более атмосферный и откровенный вид стендапа, где комики расскажут вам все свои самые сочные и жесткие шутки. Они научены шутить и ждут возможности разорвать вас качественным юмором!

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 17 августа

Где: ул. Бориса Гринченко, 7

Цена: 100-200 грн

Школьная ярмарка

Это не просто возможность приобрести ребенку все необходимое перед началом нового учебного года по доступным ценам, но и настоящий праздник для детей. Посетителей ярмарки ждет активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов.

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 17-19 августа

Где: ул. Крещатик

Цена: вход свободный

Концерт Kiasmos

Впервые с лайвом в Киев летят горячо любимые украинской публикой Kiasmos - исландский дуэт, однажды подруживший изящную неоклассику, эмбиент и актуальную электронику

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 18 августа

Где: Зеленый Театр

Цена: от 950 грн

Botanica Jazz

Это серия концертов под открытым небом, в уютном уголке цветущего ботанического сада. Любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, хорошая компания и буйство зелени вокруг – рецепт идеального летнего вечера!

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 29 июля – 15 сентября

Где: Ботсад им Н.Н. Гришко.

Цена: 250-450 грн

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Тату фестиваль PAIN

Лучшие мастера со всей страны в сфере татуировки, татуажа и пирсинга. Насыщенная программа мероприятия включает мастер-классы, конкурсы, фотосессии, живую музыку и многое другое.

Выходные в Киеве: самые яркие мероприятия


Когда: 18-19 августа

Где: "X-Park" Парк «Муромец»
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 Теги: Киев, выходные

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Сегодня, 15:04 » Автор: Анна Мартынова
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