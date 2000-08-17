Раздел: Общество
Украинцам рассказали о погоде на пятницу
На западе ожидаются дожди и грозы
Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 17 августа. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В пятницу, 17 августа в Украине сохранится теплая погода, прохладнее будет только на западе страны.
По прогнозам синоптиков, жителям юга и востока Украины стоит быть внимательнее, так температура в этих регионах достигнет отметки в +35 градусов.
На востоке будет солнечно и без осадков. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях +32 +35 градусов.
В Днепре и Полтаве от +31 до +35 градуса. Ночью температура опустится до +17 +21 градуса.
На юге жарко. Дневная температура воздуха в Херсоне, Николаеве и Одессе составит +31 +35 градусов. Ночью будет тепло, от +21 до +23 градусов. Без осадков.
В оккупированном Крыму солнечно, +32 +34 градуса днем и +21 +23 ночью.
В западных регионах ожидаются дожди с грозами. Местами возможен сильный ветер и ливни. Температура воздуха в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком – от +24 до +28 градусов. Во Львове, Ровно, Тернополе и на Волыни от +25 до +27 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов.
Также синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и в северных областях. Воздух прогреется днем до +26 +28 градусов, а ночью температура опустится до +16 +18 градусов.
Читайте также: Украинцам рассказали о погоде на субботу
В столице 17 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов, ночью температура воздуха опустится до +17 +19 градусов.
Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 17 августа. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В пятницу, 17 августа в Украине сохранится теплая погода, прохладнее будет только на западе страны.
По прогнозам синоптиков, жителям юга и востока Украины стоит быть внимательнее, так температура в этих регионах достигнет отметки в +35 градусов.
На востоке будет солнечно и без осадков. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях +32 +35 градусов.
В Днепре и Полтаве от +31 до +35 градуса. Ночью температура опустится до +17 +21 градуса.
На юге жарко. Дневная температура воздуха в Херсоне, Николаеве и Одессе составит +31 +35 градусов. Ночью будет тепло, от +21 до +23 градусов. Без осадков.
В оккупированном Крыму солнечно, +32 +34 градуса днем и +21 +23 ночью.
В западных регионах ожидаются дожди с грозами. Местами возможен сильный ветер и ливни. Температура воздуха в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком – от +24 до +28 градусов. Во Львове, Ровно, Тернополе и на Волыни от +25 до +27 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов.
Также синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и в северных областях. Воздух прогреется днем до +26 +28 градусов, а ночью температура опустится до +16 +18 градусов.
Читайте также: Украинцам рассказали о погоде на субботу
В столице 17 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов, ночью температура воздуха опустится до +17 +19 градусов.
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