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Раздел: Общество  
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Киевский фуникулер заработает раньше запланированного срока

Киевский фуникулер заработает раньше запланированного срока Он заработает 20 августа.

В Киеве фуникулер возобновит работу раньше запланированного срока, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока. В частности, фуникулер заработает 20 августа с 12:00.

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"Сейчас продолжаются завершающие работы, и уже с понедельника, 20 августа, фуникулер снова начнет свое движение по склонам столицы. Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может еще один год безопасно перевозить пассажиров", - говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс" в Facebook.

Киевский фуникулер заработает раньше запланированного срока
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 Теги: Киев, фуникулер

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Сегодня, 12:45 » Автор: Анна Мартынова
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