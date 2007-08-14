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Раздел: Общество  
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Украинцам на выходные обещают жару до +37

Украинцам на выходные обещают жару до +37На юге будет жарко.

В течение выходных, 18-19 августа, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди, а на остальной территории будет жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в эту субботу и воскресенье в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, температура воздуха будет в пределах +23… +27 градусов.

Также в северных областях сохранится высокая вероятность локальных дождей с грозами, ожидается +25… +29 градусов.

В то же время в южных, восточных и центральных регионах сохранится сухая жаркая погода, воздух прогреется до +35 градусов, а на юге, возможно, и до +37, но уже в воскресенье жара в этих областях немного спадет.

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В Киеве в течение 18-19 августа кратковременные дожди будут чередоваться с сухой погодой, температура составит +27… +28 градусов.
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 14:10 » Автор: Анна Мартынова
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