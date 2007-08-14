Раздел: Общество
Украинцам на выходные обещают жару до +37
На юге будет жарко.
В течение выходных, 18-19 августа, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди, а на остальной территории будет жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в эту субботу и воскресенье в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, температура воздуха будет в пределах +23… +27 градусов.
Также в северных областях сохранится высокая вероятность локальных дождей с грозами, ожидается +25… +29 градусов.
В то же время в южных, восточных и центральных регионах сохранится сухая жаркая погода, воздух прогреется до +35 градусов, а на юге, возможно, и до +37, но уже в воскресенье жара в этих областях немного спадет.
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В Киеве в течение 18-19 августа кратковременные дожди будут чередоваться с сухой погодой, температура составит +27… +28 градусов.
В течение выходных, 18-19 августа, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди, а на остальной территории будет жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в эту субботу и воскресенье в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, температура воздуха будет в пределах +23… +27 градусов.
Также в северных областях сохранится высокая вероятность локальных дождей с грозами, ожидается +25… +29 градусов.
В то же время в южных, восточных и центральных регионах сохранится сухая жаркая погода, воздух прогреется до +35 градусов, а на юге, возможно, и до +37, но уже в воскресенье жара в этих областях немного спадет.
Читайте также: В Киеве на здании СБУ рисуют патриотический мурал
В Киеве в течение 18-19 августа кратковременные дожди будут чередоваться с сухой погодой, температура составит +27… +28 градусов.
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