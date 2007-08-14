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Раздел: Общество  
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Как проходила репетиция военного парада в Киеве

Как проходила репетиция военного парада в КиевеПо улицам проехалась военная техника.

По Крещатику ночью колонами ходили военные. Так они готовились к параду ко Дню Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"По Крещатику ночью колоннами ходили и даже бегали военные - так они тренировались к параду на День независимости", - сообщается в сюжете.

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Отмечается, что военные отрабатывали свои маршруты главной улицей столицы, учились с какой стороны шагать, и куда заворачивать.

Как проходила репетиция военного парада в Киеве
Как проходила репетиция военного парада в Киеве
Как проходила репетиция военного парада в Киеве

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 Теги: Киев, парад

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Сегодня, 17:32 » Автор: Анна Мартынова
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