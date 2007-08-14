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Раздел: Общество  
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В Киеве капитально отремонтируют кольцевую транспортную развязку

В Киеве капитально отремонтируют кольцевую транспортную развязкуЭто позволит увеличить пропускную способность.

В рамках капитального ремонта кольцевой транспортной развязки запланировано обновление пешеходных подходов на пересечении проспекта Л. Курбаса с ул. Гната Юры и В. Покотило, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, капремонт увеличит пропускную способность развязки до 51 367 автомобилей в час и улучшит качество покрытия проезжей части и инфраструктуры в целом.

Всего в течение десяти месяцев запланировано отремонтировать восемь подходов, оборудованных дорожными знаками, дорожной разметкой и остановками общественного транспорта.

«Подрядчик обязан предоставить гарантии качества выполнения работ и установить гарантийные сроки эксплуатации, и есть уверенность, что отремонтированный участок будет служить долго», - уточнил Давтян.

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Заказчиком работ определено КП «ШЭУ Святошинского района».

«Работы профинансируют за счет бюджетных назначений на 2018 год из местного бюджета и Дорожного фонда», - добавил зампредседателя КГГА.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 17:48 » Автор: Анна Мартынова
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