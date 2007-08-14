Раздел: Общество
В Украине запретили популярные российские лекарства
Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.
В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых произведено в России. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Добавим, что в списке есть также препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.
Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщалось, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Читайте также: В Украине запретили популярный лекарственный препарат
В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".
В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых произведено в России. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Добавим, что в списке есть также препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.
Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщалось, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Читайте также: В Украине запретили популярный лекарственный препарат
В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".
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