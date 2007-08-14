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Раздел: Общество  
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В Украине запретили популярные российские лекарства

В Украине запретили популярные российские лекарстваОсновной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых произведено в России. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Добавим, что в списке есть также препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.

Как сообщалось, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

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В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".
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 Теги: Украина, лекарства

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Сегодня, 20:15 » Автор: Татьяна Ларина
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