Раздел: Общество
Потоп во Львове: частично восстановлено движение транспорта
Во Львове восстановлено лишь движение троллейбусов и одного трамвая
Во Львове продолжается ликвидация последствий ливня, который произошел во второй половине дня в пятницу, 17 августа, и подтопил ряд улиц. Сейчас частично восстановлено движение общественного транспорта, передает Львовский городской совет, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Отмечается, что по состоянию на 20:00 часов частично курсируют троллейбусы. Трамваи еще не работают.
"Ездит только маршрут № 8 по ул. Вернадского к Академии искусств. Работники на месте, прочищают пути от ила и воды", - отметили в городском совете.
Также добавили, что уже курсирует троллейбус № 3. Также в ближайшее время возобновят работу троллейбусов № 2, 9, 13 и 24.
"Еще не работает троллейбус № 12, поскольку есть сильное загразнение илом и подтопления в районе Привокзального рынка. Жителей города просят извинить за неудобства в работе общественного транспорта, вызванные сильным ливнем", - уточнили в мэрии Львова.
Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, 17 августа во Львове затопило улицы города в результате ливня, в связи с чем движение транспорта было парализовано. В некоторых районах города также выпал град.
Читайте также: Движение транспорта на трассе Киев-Чоп восстановлено
Добавим, 16 августа 2018 года в Киеве из-за ночной грозы было повалено 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также в результате непогоды серьезно были повреждены кровли и фасады 5 домов. Кроме того, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева, в столице возникли проблемы с движением транспорта.
Во Львове продолжается ликвидация последствий ливня, который произошел во второй половине дня в пятницу, 17 августа, и подтопил ряд улиц. Сейчас частично восстановлено движение общественного транспорта, передает Львовский городской совет, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Отмечается, что по состоянию на 20:00 часов частично курсируют троллейбусы. Трамваи еще не работают.
"Ездит только маршрут № 8 по ул. Вернадского к Академии искусств. Работники на месте, прочищают пути от ила и воды", - отметили в городском совете.
Также добавили, что уже курсирует троллейбус № 3. Также в ближайшее время возобновят работу троллейбусов № 2, 9, 13 и 24.
"Еще не работает троллейбус № 12, поскольку есть сильное загразнение илом и подтопления в районе Привокзального рынка. Жителей города просят извинить за неудобства в работе общественного транспорта, вызванные сильным ливнем", - уточнили в мэрии Львова.
Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, 17 августа во Львове затопило улицы города в результате ливня, в связи с чем движение транспорта было парализовано. В некоторых районах города также выпал град.
Читайте также: Движение транспорта на трассе Киев-Чоп восстановлено
Добавим, 16 августа 2018 года в Киеве из-за ночной грозы было повалено 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также в результате непогоды серьезно были повреждены кровли и фасады 5 домов. Кроме того, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева, в столице возникли проблемы с движением транспорта.
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