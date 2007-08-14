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Раздел: Общество  
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Дайверы специально затопили у берегов Ялты Ан-24

Дайверы специально затопили у берегов Ялты Ан-24Планируется, что в дальнейшем компанию Ан-24 составят другие самолеты, а также российские БТР и танки

У берегов временно оккупированной Ялты, в районе села Оползневое для дайвинга затопили самолет Ан-24. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что идея организаторов мероприятия – поместить на морское дно два самолета и два бронетранспортера, в которые драйверы смогут заплывать и двигаться по дну внутри. На борту самолета будут установлены видеокамеры для подводной съемки.

Организаторы подводного парка заявили, что идея его создания "появилась за рубежом".

Раз в пять лет организаторы намерены проводить капитальный ремонт подводного парка. Планируется, что в дальнейшем компанию Ан-24 составят другие самолеты, а также российские БТР и танки.

Напомним, в Днепре дайверы оборудовали автопарк на дне водоема. Дайверы расследуют тайну тепла и холода озера, которое образовалось на месте шахты в Соледаре.

Также мы писали, что кит сделал селфи с австралийским дайвером. Парень на протяжении 6 часов плавал вместе с шестью китами.

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Кроме того, мы писали, что неизведанные подводные пещеры Крыма осваивают дайверы.
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 Теги: дайверы, самолет

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Вчера, 23:15 » Автор: Татьяна Ларина
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