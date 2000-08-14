Раздел: Общество
Климкин раскритиковал результаты ВНО
Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников.
Результаты ВНО по математике в 2018 году стали "тотальной катастрофой".
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Это же тотальная катастрофа! 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах", – написал Климкин на своей странице в Facebook.
Министр уверен, что в Украине необходимо внедрять фундаментальные изменения образовательной системы.
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"О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О технологические прорывы мы мечтаем? Не хочется напоминать банальные истины, но образование – это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география, и, что поражает, украинский...", – написал министр.
Результаты ВНО по математике в 2018 году стали "тотальной катастрофой".
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Это же тотальная катастрофа! 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах", – написал Климкин на своей странице в Facebook.
Министр уверен, что в Украине необходимо внедрять фундаментальные изменения образовательной системы.
Читайте также: Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитом
"О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О технологические прорывы мы мечтаем? Не хочется напоминать банальные истины, но образование – это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география, и, что поражает, украинский...", – написал министр.
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