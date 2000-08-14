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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогах

В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогахВозле станции метро размыло асфальт.

В Киеве в результате потопа образовались огромные ямы около станции метро "Олимпийская", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Из-за проливного дождя на улице Антоновича, недалеко от станции метро "Олимпийская", просело дорожное покрытие, движение транспорта по улице перекрыто, движение в квартале от перекрестка с улицы Жилянской до улицы Физкультуры ограничено.

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"На столбах фонарей у Мегамаркета на Антоновича остались отметки из грязи. Можно понять, где бурлила вода. Но Мегамаркет сухой и целый. Работает. Я купила там пирожки по дороге на работу. Квартал от перекрестка с Жилянской и до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт", - рассказала журналист Анастасия Багалика .

В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогах
В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогах
В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогах
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 Теги: Киев, дороги

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Сегодня, 13:22 » Автор: Анна Мартынова
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