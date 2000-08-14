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Раздел: Общество  
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Кличко обещает отремонтировать 11 учреждений образования

Кличко обещает отремонтировать 11 учреждений образованияЗначительная часть городского бюджета выделяется на сферу образования.

До конца года в Киеве будут открыты после реконструкции три школы и овсемь детских садов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Сейчас важно, что бы в сентябре, когда дети пойдут в школу все школы и детские сады были отремонтированы, чтобы у детей были необходимые условия для обучения. Об этом в воскресенье, 19 августа, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил столичный градоначальник Виталий Кличко. Он также напомнил, что значительная часть городского бюджета выделяется на сферу образования, и это дает результаты.

Еще несколько лет назад очередь в детские сады составляла более 15 тысяч детей. Сейчас очередь сокращена до трех тысяч, - отметил Кличко, добавив, что в ближайшие годы этой очереди вообще не должно быть. Столичный голова также отметил, что за последние четыре года в Киеве было открыто построенных или полностью реконструированных 19 детских садов и шесть школ.

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Школами, которые мы открываем, мы можем гордиться. В частности, качеством строительства, оборудованием классов, спортивных залов. Убежден, что Киев показывает пример для других городов - и не только нашего государства. И школы, и детские сады отвечают самым современным требованиям, - сказал он.
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 Теги: Кличко, образование

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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