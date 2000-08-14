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Раздел: Общество  
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Сеть в восторге от галантного киевского коммунальщика

Сеть в восторге от галантного киевского коммунальщикаПользователи комментируют поступок парня.

Сильный ливень в ночь на 19 августа превратил некоторые центральные улицы Киева в реки. И пока жители города пытались передвигаться по улицам и спасти автомобили от воды и грязи, коммунальные службы занимались ликвидацией последствий грозы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Но один из их сотрудников стал героем сети. Фото того, как галантный мужчина переносит на руках девушку через грязь, опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

"Коммунальщики помогают девушкам перебраться через болото, которое намыло дождем", - говорится под фото.

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За день публикация собрала множество восторженных комментариев.

Сеть в восторге от галантного киевского коммунальщика
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 Теги: Киев, коммунальщик

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Сегодня, 09:47 » Автор: Анна Мартынова
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