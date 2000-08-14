Раздел: Общество
В Киеве малолетние экстремалы забрались на опоры Северного моста
Дети поднимались без страховки.
Двое подростков пытались подняться на вершину опоры моста, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Очевидцы запечатлели, как по вантам моста поднимались двое подростков. Никаких страховочных тросов у парней не было.
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Выяснилось, что одному из мальчиков 13 лет, другому – 14. Подростки рассказали, что специально приехали в столицу из Броваров, чтобы залезть на мост. Для чего так рисковать жизнью, мальчики не ответили.
Двое подростков пытались подняться на вершину опоры моста, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Очевидцы запечатлели, как по вантам моста поднимались двое подростков. Никаких страховочных тросов у парней не было.
Читайте также: В Киеве подростки забрались на вершину опоры Южного моста
Выяснилось, что одному из мальчиков 13 лет, другому – 14. Подростки рассказали, что специально приехали в столицу из Броваров, чтобы залезть на мост. Для чего так рисковать жизнью, мальчики не ответили.
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