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Раздел: Общество  
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В Киеве малолетние экстремалы забрались на опоры Северного моста

В Киеве малолетние экстремалы забрались на опоры Северного мостаДети поднимались без страховки.

Двое подростков пытались подняться на вершину опоры моста, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Очевидцы запечатлели, как по вантам моста поднимались двое подростков. Никаких страховочных тросов у парней не было.

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Выяснилось, что одному из мальчиков 13 лет, другому – 14. Подростки рассказали, что специально приехали в столицу из Броваров, чтобы залезть на мост. Для чего так рисковать жизнью, мальчики не ответили.

В Киеве малолетние экстремалы забрались на опоры Северного моста
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 Теги: Киев, экстремал

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Сегодня, 11:22 » Автор: Анна Мартынова
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