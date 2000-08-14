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Раздел: Общество  
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Неделя права на Киевщине: людям предоставят бесплатную правовую помощь

Неделя права на Киевщине: людям предоставят бесплатную правовую помощьЛюди могут обратиться к юристам.

С 20 по 23 августа состоится неделя права, мероприятие приурочено к 27-й годовщине независимости Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Как сообщает пресс-служба КОГА, организатором мероприятия выступил президент Института политико-правовых и религиозно исследований Герасименко Александр Александрович, руководитель Секретариата координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины.

Партнеры мероприятия: Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины; Институт политико-правовых и религиозных исследований, ГЮИ МВД Украины; «K-project center»; Украинский координационный центр Повышение правового образования населения, Юридическая компания «Аюр Консалтинг», Координационный совет молодых юристов города Киева при Печерском районном отделе государственной исполнительной службы города Киева Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

По случаю 27-й годовщины независимости Украины, с 20 по 23 августа этого года будет проведена неделя права, в рамках которого запланировано осуществление правообразовательных мероприятий и Предоставление профессиональной бесплатной первичной правовой помощи по вопросам реализации и защиты прав человека.

Основная цель мероприятия - утверждение уважения к праву и доверия к правозащитникам как правовой традиции в украинском обществе. А также оказание профессиональной юридической помощи будет проходить в городе Киеве, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Консультировать будут представители Института политико-правовых и религиозного исследования совместно с юристами Юридической компании «Аюр консалтинг», Украинского координационного центра по Повышению правового образования населения, ГЮИ МВД Украины. На консультацию необходимо будет предварительной записаться через электронную почту: institute2014 @ ukr .net, а более детальную информацию можно найти на странице соцсети: https://www.facebook.com/institute2015/
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 Теги: Киевщина, юридическая помощь

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Сегодня, 12:47 » Автор: Анна Мартынова
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