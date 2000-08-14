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Раздел: Общество  
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Киевлян озадачило странное устройство в метро

Киевлян озадачило странное устройство в метроВ метро сделали странное фото.

В городской подземке пассажиры заметили необычное устройство. Фотографией поделился киевский фотограф Александр Марущак, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Будучи на станции "Позняки", фотограф запечатлел, что у стены стоит пластиковая канистра со шлангом, куда сбегает вода со стены.

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Киевлян озадачило странное устройство в метро
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 14:17 » Автор: Анна Мартынова
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