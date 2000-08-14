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Раздел: Общество  
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В Киеве вновь заработал фуникулер

В Киеве вновь заработал фуникулерЕго открыли раньше времени.

В понедельник, 20 августа, в столице возобновил свою работу фуникулер. Популярный транспорт закрывали на ремонт, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Открытие провели без торжества, а первая поездка состоялась в 12:00.

Теперь подъемник может еще один год безопасно перевозить пассажиров. Ремонтные работы начались с 17 июля, а закончить их планировали 23 августа. Рабочие не только уложились в срок, но и закончили раньше на три дня. За этот месяц провели технический осмотр транспорта, регламентные работы и испытания.

Люди, которые часто пользуются этим видом транспорта, рассказали, что очень ждали открытия. Целый месяц им пришлось искать другие пути передвижения с Почтовой до Михайловской площади, ведь на фуникулере поездка занимает всего несколько минут и другого удобного пути по этому маршруту в столице нет. Также пассажиры, которые первыми пришли опробовать обновленный транспорт, сообщили, что особых визуальных изменений не заметили, однако очень счастливы, что транспорт теперь работает в обычном режиме.

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График работы фуникулера: с 7:00 до 22:00 каждый день

Стоимость проезда: 8 гривен

В Киеве вновь заработал фуникулер
В Киеве вновь заработал фуникулер
В Киеве вновь заработал фуникулер
В Киеве вновь заработал фуникулер
В Киеве вновь заработал фуникулер
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 Теги: Киев, фуникулер

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Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
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