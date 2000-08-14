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В Киеве откроют обновленную Стену памяти

В Киеве откроют обновленную Стену памяти Мемориал находится на внешней стене Михайловского Златоверхого монастыря.

29 августа, на Михайловской площади откроется обновленная Стена памяти воинам, погибшим на востоке Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В этот день будет объявлено о петиции, в которой просят 29 августа объявить Днем памяти погибших защитников Украины.

Мемориал расположен на внешней стене Михайловского Златоверхого монастыря (справа от центрального входа на его территорию) вдоль улицы Трехсвятительской. На Стене памяти размещены фотографии и биографии около 3 тысяч погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников МВД и Нацполиции, добровольцев, бойцов «Азова», погибших на Донбассе.

На Михайловской площади можно будет ознакомиться с экспозицией артефактов, вывезенных из мест боевых действий Иловайского котла «Коридор Памяти» и увидеть выставку фотографов - участников Иловайских событий.

Торжественное открытие начнется в 11:00 минутой молчания по погибшим в Иловайской битве и четырехлетней российско-украинской войне. Пройдет Почетный караул от Нацгвардии и Министерства вооруженных сил, состоится возложение цветов и зажжение поминальных свечей.

В 12:00 состоится Всеукраинская панихида с участием Святейшего Патриарха Филарета.

В 13:00 запланировано открытие электронного терминала «Книга памяти», который будет расположен в начале мемориала. По словам члена правления ОО «Союз матерей Воинов погибших в АТО» Нелли Горай, на обустройство этого терминала собирали средства все неравнодушные рядовые граждане - от 2 до 26 тыс. грн. Последнюю сумму перечислила жительница Западной Украины, которая получила деньги как мать погибшего в войне сына.

Председатель правления ОО «Союз матерей воинов погибших в АТО» Наталья Харченко также сообщила, что во время торжеств будет объявлено о подписании петиции об узаконивании 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины (за весь период украинской государственности). Она призвала всех неравнодушных киевлян и жителей других регионов поддержать своими голосами такую инициативу.

Напомним, что 30 мая 2015 года на территории Михайловского монастыря (Михайловская площадь) состоялось открытие «Стены памяти погибших за единство Украины». В 2017 году наместник Михайловского монастыря Архиепископ Агапит освятил эту Стену памяти.

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В 2018 году коммунальщики установили мусорные баки и общественные уборные у стены с фотографиями погибших майдановцев и бойцов на Михайловской площади на время проведения массового мероприятия на площади. После скандала столичные власти пообещали наказать нерадивых коммунальщиков, а также заверили, что подобные ситуации в Киеве больше не повторятся.
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 Теги: Киев, стена памяти

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Сегодня, 17:27 » Автор: Анна Мартынова
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