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Раздел: Общество  
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Киевские власти считают сумму убытков от ливней

Киевские власти считают сумму убытков от ливнейКаждый из проблемных локаций имеет свои причины подтопления.

По данным заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, последствия всех трех ураганов с ливнями в столице очень серьезные.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

«За неделю в городе повалено 300 деревьев, 500 деревьев повреждены, разрушены 8 опор электропередач, подтоплены автомобили и кое-где повреждены тротуары», - сказал Петр Пантелеев. - Каждый из проблемных локаций имеет свои причины подтопления во время ливня: несовершенство проекта дренажной системы, ее моральная устарелость или проведения рядом строительных работ. Поэтому где-то нужны более оперативные действия, а где-то - длительные монтажно-строительные работы».

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Петр Пантелеев уточнил, что общую сумму убытков за неделю от стихии город пока не рассчитывали.
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 Теги: Киевские власти, ливни

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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