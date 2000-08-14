Раздел: Общество
Киевские власти считают сумму убытков от ливней
Каждый из проблемных локаций имеет свои причины подтопления.
По данным заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, последствия всех трех ураганов с ливнями в столице очень серьезные.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
«За неделю в городе повалено 300 деревьев, 500 деревьев повреждены, разрушены 8 опор электропередач, подтоплены автомобили и кое-где повреждены тротуары», - сказал Петр Пантелеев. - Каждый из проблемных локаций имеет свои причины подтопления во время ливня: несовершенство проекта дренажной системы, ее моральная устарелость или проведения рядом строительных работ. Поэтому где-то нужны более оперативные действия, а где-то - длительные монтажно-строительные работы».
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Петр Пантелеев уточнил, что общую сумму убытков за неделю от стихии город пока не рассчитывали.
По данным заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, последствия всех трех ураганов с ливнями в столице очень серьезные.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
«За неделю в городе повалено 300 деревьев, 500 деревьев повреждены, разрушены 8 опор электропередач, подтоплены автомобили и кое-где повреждены тротуары», - сказал Петр Пантелеев. - Каждый из проблемных локаций имеет свои причины подтопления во время ливня: несовершенство проекта дренажной системы, ее моральная устарелость или проведения рядом строительных работ. Поэтому где-то нужны более оперативные действия, а где-то - длительные монтажно-строительные работы».
Читайте также: Гройсман назвал сумму убытков Украины от блокады Донбасса
Петр Пантелеев уточнил, что общую сумму убытков за неделю от стихии город пока не рассчитывали.
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