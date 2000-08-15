» » В Украине вновь ожидаются дожди и грозы
Раздел: Общество  
0

В Украине вновь ожидаются дожди и грозы

В Украине вновь ожидаются дожди и грозыНа юге страны будет сухо.

Во вторник, 21 августа, западные, северные и часть центральных областей Украины накроют дожди с грозами, а на юге и востоке будет сухо и жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Несмотря на грозовые дожди, в западной Украине воздух днем прогреется до 30 градусов. Жарче всего будет в Закарпатье, до +32.

Северные области Украины дождь также остудит несущественно. В Черниговской и Сумской областях дневная температура воздуха поднимется до +31. А в Житомирской и Киевской - до +30.

В центре Украины также ожидается жара. И если Винницкую, Черкасскую и Полтавскую область польют дожди, то в Кировоградской и Днепропетровской будет сухо. Воздух прогреется до +30-31 градуса.

На юге страны - жарко и сухо. Дневная температура воздуха составит +30... +32.

Читайте также: В Киеве на репетиции парада показали модернизированные танки Т-64

По прогнозам синоптиков, ни капли дождя не упадет и на востоке страны, где воздух раскалится днем до +30.

В Украине вновь ожидаются дожди и грозы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:57 » Автор: Анна Мартынова
     162
     0

Похожие новости по теме

Украинцам рассказали о погоде на пятницу Украинцам рассказали о погоде на пятницу

На западе ожидаются дожди и грозы

В большинстве областей Украины пройдут проливные дожди В большинстве областей Украины пройдут проливные дожди

При этом будет жарко.

В Украине пройдут грозовые дожди В Украине пройдут грозовые дожди

Дожди пройдут почти по всей территории страны.

Ливни и грозы не хотят покидать Украину Ливни и грозы не хотят покидать Украину

Практически во всех регионах Украины на этой неделе будет лить дождь.

27 октября: погода и приметы – «На Грязнуху не бывает сухо» 27 октября: погода и приметы – «На Грязнуху не бывает сухо»

Сегодня в Украине будет преимущественно сухо и туманно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх