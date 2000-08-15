Раздел: Общество
В Украине вновь ожидаются дожди и грозы
На юге страны будет сухо.
Во вторник, 21 августа, западные, северные и часть центральных областей Украины накроют дожди с грозами, а на юге и востоке будет сухо и жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Несмотря на грозовые дожди, в западной Украине воздух днем прогреется до 30 градусов. Жарче всего будет в Закарпатье, до +32.
Северные области Украины дождь также остудит несущественно. В Черниговской и Сумской областях дневная температура воздуха поднимется до +31. А в Житомирской и Киевской - до +30.
В центре Украины также ожидается жара. И если Винницкую, Черкасскую и Полтавскую область польют дожди, то в Кировоградской и Днепропетровской будет сухо. Воздух прогреется до +30-31 градуса.
На юге страны - жарко и сухо. Дневная температура воздуха составит +30... +32.
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По прогнозам синоптиков, ни капли дождя не упадет и на востоке страны, где воздух раскалится днем до +30.
Во вторник, 21 августа, западные, северные и часть центральных областей Украины накроют дожди с грозами, а на юге и востоке будет сухо и жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Несмотря на грозовые дожди, в западной Украине воздух днем прогреется до 30 градусов. Жарче всего будет в Закарпатье, до +32.
Северные области Украины дождь также остудит несущественно. В Черниговской и Сумской областях дневная температура воздуха поднимется до +31. А в Житомирской и Киевской - до +30.
В центре Украины также ожидается жара. И если Винницкую, Черкасскую и Полтавскую область польют дожди, то в Кировоградской и Днепропетровской будет сухо. Воздух прогреется до +30-31 градуса.
На юге страны - жарко и сухо. Дневная температура воздуха составит +30... +32.
Читайте также: В Киеве на репетиции парада показали модернизированные танки Т-64
По прогнозам синоптиков, ни капли дождя не упадет и на востоке страны, где воздух раскалится днем до +30.
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