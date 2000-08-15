Раздел: Общество
Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Дорогу пришлось оперативно "латать".
В Киеве после проливного дождя по улице Антоновича проломился асфальт. На дороге образовались огромные дыры, поэтому движение транспорта пришлось ограничить, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Причиной случившегося в «Киевавтодоре» назвали открытую траншею прокладки новых коммуникаций. Сотрудники КП очень быстро среагировали на ситуацию и с самого утра занялись ремонтом. Работы затянулись на целые сутки, пришлось устранять последствия непогоды даже ночью. Но усилия прилагали не зря: проблемы устранили в кротчайшие сроки, за один день. Информатор побывал на месте, где совсем недавно на дороге были огромные дыры и своими глазами увидел, как коммунальщики восстановили проезжую часть.
На аварийном участке дороги асфальт полностью не меняли. Ремонт заключался в том, что образовавшиеся дыры залатали - заложили новый асфальт. Тем не менее, дорога получилась ровной. Разметку на обновленные участки пока не нанесли, но тут следует учитывать кратчайшие сроки выполнения. Также в некоторых местах еще не успели уложить дорожку в пешеходной зоне на тротуаре. Однако проезд транспорту уже открыт - а это и было первоначальной задачей.
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Напомним, недавно Киеве прошла масштабная гроза и проломленный асфальт на улице Антоновича - не единственное последствие непогоды. Жители мегаполиса проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна. Сильный ветер срывал провода и валил деревья, в окна бил град с дождем и сверкали молнии. Улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр «Метроград».
В Киеве после проливного дождя по улице Антоновича проломился асфальт. На дороге образовались огромные дыры, поэтому движение транспорта пришлось ограничить, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Причиной случившегося в «Киевавтодоре» назвали открытую траншею прокладки новых коммуникаций. Сотрудники КП очень быстро среагировали на ситуацию и с самого утра занялись ремонтом. Работы затянулись на целые сутки, пришлось устранять последствия непогоды даже ночью. Но усилия прилагали не зря: проблемы устранили в кротчайшие сроки, за один день. Информатор побывал на месте, где совсем недавно на дороге были огромные дыры и своими глазами увидел, как коммунальщики восстановили проезжую часть.
На аварийном участке дороги асфальт полностью не меняли. Ремонт заключался в том, что образовавшиеся дыры залатали - заложили новый асфальт. Тем не менее, дорога получилась ровной. Разметку на обновленные участки пока не нанесли, но тут следует учитывать кратчайшие сроки выполнения. Также в некоторых местах еще не успели уложить дорожку в пешеходной зоне на тротуаре. Однако проезд транспорту уже открыт - а это и было первоначальной задачей.
Читайте также: Киевлянам показали первые макеты Новогоднего городка
Напомним, недавно Киеве прошла масштабная гроза и проломленный асфальт на улице Антоновича - не единственное последствие непогоды. Жители мегаполиса проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна. Сильный ветер срывал провода и валил деревья, в окна бил град с дождем и сверкали молнии. Улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр «Метроград».
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