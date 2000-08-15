» » Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Раздел: Общество  
0

Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича

Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на АнтоновичаДорогу пришлось оперативно "латать".

В Киеве после проливного дождя по улице Антоновича проломился асфальт. На дороге образовались огромные дыры, поэтому движение транспорта пришлось ограничить, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Причиной случившегося в «Киевавтодоре» назвали открытую траншею прокладки новых коммуникаций. Сотрудники КП очень быстро среагировали на ситуацию и с самого утра занялись ремонтом. Работы затянулись на целые сутки, пришлось устранять последствия непогоды даже ночью. Но усилия прилагали не зря: проблемы устранили в кротчайшие сроки, за один день. Информатор побывал на месте, где совсем недавно на дороге были огромные дыры и своими глазами увидел, как коммунальщики восстановили проезжую часть.

На аварийном участке дороги асфальт полностью не меняли. Ремонт заключался в том, что образовавшиеся дыры залатали - заложили новый асфальт. Тем не менее, дорога получилась ровной. Разметку на обновленные участки пока не нанесли, но тут следует учитывать кратчайшие сроки выполнения. Также в некоторых местах еще не успели уложить дорожку в пешеходной зоне на тротуаре. Однако проезд транспорту уже открыт - а это и было первоначальной задачей.

Читайте также: Киевлянам показали первые макеты Новогоднего городка

Напомним, недавно Киеве прошла масштабная гроза и проломленный асфальт на улице Антоновича - не единственное последствие непогоды. Жители мегаполиса проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна. Сильный ветер срывал провода и валил деревья, в окна бил град с дождем и сверкали молнии. Улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр «Метроград».

Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Сутки на ремонт: как сейчас выглядит асфальт на Антоновича
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ремонт дорог, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:36 » Автор: Анна Мартынова
     1102
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам рассказали, когда по Антоновича вновь поедут авто Киевлянам рассказали, когда по Антоновича вновь поедут авто

Обещают разобраться 20 августа, к двум часам дня.

В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогах В Киеве из-за ливня образовались огромные ямы на дорогах

Возле станции метро размыло асфальт.

Под Киевом коммунальщики укладывают асфальт прямо в грязь Под Киевом коммунальщики укладывают асфальт прямо в грязь

Аналогичное покрытие в Боярке продержалось лишь сутки.

В Киеве провалившийся асфальт оголил электрические провода В Киеве провалившийся асфальт оголил электрические провода

Провал создают опасную ситуацию из-за проводов.

Предвыборный провал: на Одесчине асфальт ушел под землю Предвыборный провал: на Одесчине асфальт ушел под землю

В Одесской области под землю провалился целый участок дороги, недавно закатанной в асфальт.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх