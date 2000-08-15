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В киевском парке появится необычная цветочная картина

В киевском парке появится необычная цветочная картинаОна появится в Голосеевском парке.

Цветочную инсталляцию создают в Голосеевском парке им. М. Рыльского, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

"Подготавливаем маленькую символическую красоту ко Дню Независимости Украины", - отмечают коммунальщики.

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Для создания композиции озеленители используют бархатцы, агератум и цинерарию.
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 13:25 » Автор: Анна Мартынова
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