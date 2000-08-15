Раздел: Общество
В киевском парке появится необычная цветочная картина
Она появится в Голосеевском парке.
Цветочную инсталляцию создают в Голосеевском парке им. М. Рыльского, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
"Подготавливаем маленькую символическую красоту ко Дню Независимости Украины", - отмечают коммунальщики.
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Для создания композиции озеленители используют бархатцы, агератум и цинерарию.
Цветочную инсталляцию создают в Голосеевском парке им. М. Рыльского, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
"Подготавливаем маленькую символическую красоту ко Дню Независимости Украины", - отмечают коммунальщики.
Читайте также: Всех выпускников обяжут сдавать ВНО по математике
Для создания композиции озеленители используют бархатцы, агератум и цинерарию.
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