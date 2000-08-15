» » Киевлянам рассказали, на каких пляжах опасно купаться
Раздел: Общество  
0

Киевлянам рассказали, на каких пляжах опасно купаться

Киевлянам рассказали, на каких пляжах опасно купатьсяВода здесь грязная.

Госпродпотребслужба провела инспекцию пляжей Киева, в результате который выяснилось, что вода в зона отдыха загрязнена. Купаться в водоемах столицы специалисты не рекомендуют, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева с пляжами, проведенных ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украина», не соответствуют требованиям.

Пляжи Киева, где специалисты не рекомендуют купаться из-за загрязнения воды:

«Детский», Гидропарк
«Венеция», Гидропарк
«Молодежный», Гидропарк
«Золотой», Гидропарк
«Предместная Слободка», Гидропарк
«Центральный», Гидропарк
«Радуга»,«Березняки», Днепровский район
«Тельбин»,«Березняки», Днепровский район
«Водоворот», зона отдыха «Троещина», урочище Вербняки,
«Галерный», Голосеевский район
«Пуща-Водица», 5-7 линия, Оболонский район
«Вербный», Оболонский район.

Пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих в зонах отдыха, взятые на пляже «Золотой», «Молодежный», «Венеция», «Радуга», «Детский», соответствуют «Гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

Читайте также: Названы худшие школы Киева по итогам ВНО

Госпродпотребслужба Киева рекомендует жителям и гостям Киева пользоваться пляжами исключительно с зонами отдыха без купания, пока показатели качества воды не улучшатся.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пляж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:01 » Автор: Анна Мартынова
     324
     0

Похожие новости по теме

Киевские пляжи опасны для жизни Киевские пляжи опасны для жизни

Когда проблему устранят и устранят ли вообще не известно.

Названы киевские пляжи, на которых безопасно отдыхать Названы киевские пляжи, на которых безопасно отдыхать

Зоны отдыха готовы к пляжному сезону.

На одном из столичных пляжей обнаружили кишечную палочку На одном из столичных пляжей обнаружили кишечную палочку

На других пляжах купаться можно.

В Киеве появятся новые летние зоны отдыха В Киеве появятся новые летние зоны отдыха

Город готовится к лету.

Названы восемь киевских пляжей, на которых нельзя купаться Названы восемь киевских пляжей, на которых нельзя купаться

В столице запретили купаться на нескольких пляжах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх