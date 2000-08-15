Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, на каких пляжах опасно купаться
Вода здесь грязная.
Госпродпотребслужба провела инспекцию пляжей Киева, в результате который выяснилось, что вода в зона отдыха загрязнена. Купаться в водоемах столицы специалисты не рекомендуют, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева с пляжами, проведенных ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украина», не соответствуют требованиям.
Пляжи Киева, где специалисты не рекомендуют купаться из-за загрязнения воды:
«Детский», Гидропарк
«Венеция», Гидропарк
«Молодежный», Гидропарк
«Золотой», Гидропарк
«Предместная Слободка», Гидропарк
«Центральный», Гидропарк
«Радуга»,«Березняки», Днепровский район
«Тельбин»,«Березняки», Днепровский район
«Водоворот», зона отдыха «Троещина», урочище Вербняки,
«Галерный», Голосеевский район
«Пуща-Водица», 5-7 линия, Оболонский район
«Вербный», Оболонский район.
Пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих в зонах отдыха, взятые на пляже «Золотой», «Молодежный», «Венеция», «Радуга», «Детский», соответствуют «Гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».
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Госпродпотребслужба Киева рекомендует жителям и гостям Киева пользоваться пляжами исключительно с зонами отдыха без купания, пока показатели качества воды не улучшатся.
Госпродпотребслужба провела инспекцию пляжей Киева, в результате который выяснилось, что вода в зона отдыха загрязнена. Купаться в водоемах столицы специалисты не рекомендуют, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева с пляжами, проведенных ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украина», не соответствуют требованиям.
Пляжи Киева, где специалисты не рекомендуют купаться из-за загрязнения воды:
«Детский», Гидропарк
«Венеция», Гидропарк
«Молодежный», Гидропарк
«Золотой», Гидропарк
«Предместная Слободка», Гидропарк
«Центральный», Гидропарк
«Радуга»,«Березняки», Днепровский район
«Тельбин»,«Березняки», Днепровский район
«Водоворот», зона отдыха «Троещина», урочище Вербняки,
«Галерный», Голосеевский район
«Пуща-Водица», 5-7 линия, Оболонский район
«Вербный», Оболонский район.
Пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих в зонах отдыха, взятые на пляже «Золотой», «Молодежный», «Венеция», «Радуга», «Детский», соответствуют «Гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».
Читайте также: Названы худшие школы Киева по итогам ВНО
Госпродпотребслужба Киева рекомендует жителям и гостям Киева пользоваться пляжами исключительно с зонами отдыха без купания, пока показатели качества воды не улучшатся.
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