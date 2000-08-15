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Раздел: Общество  
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Ливневками в Киеве займется специальное подразделение

Ливневками в Киеве займется специальное подразделениеВ городе будут бороться с возможными потопами.

Власти разработают план "эффективных мер" по предупреждению новых подтоплений Киева. Также столичные чиновники подумают над созданием спецподразделения, которое бы занималось ливневой канализацией, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Причины подтоплений являются комплексными. Это и несоблюдение строительных норм при проведении строительных работ, недостаточная пропускная способность существующей дренажной системы, не всегда качественная эксплуатация таких сетей и другие. Очевидно, мы имеем дело, в том числе и с последствиями изменения климата", - цитирует пресс-служба заявление политика.

Он добавил, что, по мнению специалистов Гидромедцентра, есть все основания ожидать, что неблагоприятных погодных явлений будет больше, а их влияние на город – еще более негативным.

"Кличко также дал поручение руководителю КК "​​Киевавтодор" в течение 5 дней предоставить предложения относительно целесообразности создания отдельного профильного подразделения в составе коммунальной корпорации, которое будет заниматься содержанием и контролем функционирования систем ливневой канализации", - сообщили в пресс-службе.

Также "Киевавтодор" обязали проверить выполнение технических условий, предоставленных застройщикам в части обустройства на объектах ливневой канализации.16 августа после сильного ливня часть Киева ушла под воду, затопило Крещатик, Подол и другие улицы.

Кличко также заявил, что в наиболее проблемных участках столицы будет реконструирована система дождевой канализации, а в местах проведения капремонта дорог установят новую систему.

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Уже через два дня вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз этим летом превратились в каналы. Больше всего пострадали улицы Бассейная, Эспланадная, Казимира Малевича, Антоновича.
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 Теги: Киев, ливневки

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Сегодня, 16:30 » Автор: Анна Мартынова
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