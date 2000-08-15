Раздел: Общество
Названы места в Киеве с самым грязным воздухом
На загрязненность воздуха повлияла погода.
Во вторник, 21 августа, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах столицы превышает норму более чем в семь раз, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает пресс-служба Госпродпотреслужбы, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории состоянию на 13:00, уровень загрязнения достиг:
взвешенные вещества (пыль) 1,33 ПДК (предельно допустимая концентрация суточной дозы) на Бессарабской и Демеевской площадях и на проспекте Победы, 98/2;
оксид углерода - 1,33 ПДК на Бессарабской площади;
диоксид азота - 2,00-5,75 ПДК на улице Попудренко, 50, Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, 14, ул. Довженко, 8, бульваре Л. Украинки, 29, проспекте Победы, 98/2, ул. Каунасской, 10а, в Гидропарке;
формальдегидом - 2,00-7,66 ПДК на улице Попудренко, 50, Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, 14, ул. Довженко, 8, бульваре Л. Украинки, 29, проспекте Победы, 98/2, ул. Каунасской, 10а, в Гидропарке, проспекте Науки, 37.
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Отмечается, что характер погоды 22 августа не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
Во вторник, 21 августа, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах столицы превышает норму более чем в семь раз, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает пресс-служба Госпродпотреслужбы, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории состоянию на 13:00, уровень загрязнения достиг:
взвешенные вещества (пыль) 1,33 ПДК (предельно допустимая концентрация суточной дозы) на Бессарабской и Демеевской площадях и на проспекте Победы, 98/2;
оксид углерода - 1,33 ПДК на Бессарабской площади;
диоксид азота - 2,00-5,75 ПДК на улице Попудренко, 50, Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, 14, ул. Довженко, 8, бульваре Л. Украинки, 29, проспекте Победы, 98/2, ул. Каунасской, 10а, в Гидропарке;
формальдегидом - 2,00-7,66 ПДК на улице Попудренко, 50, Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, 14, ул. Довженко, 8, бульваре Л. Украинки, 29, проспекте Победы, 98/2, ул. Каунасской, 10а, в Гидропарке, проспекте Науки, 37.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Отмечается, что характер погоды 22 августа не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
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