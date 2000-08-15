В соц.сетях пользователи устроили скандал из-за парада на День Независимости в Киеве

Многие люди считают, что парад на День Независимости не нужен.



Некоторые жители столицы, в том числе и достаточно известные, выступают против военного парада, который будет проводиться на День Независимости в Киеве.



В частности, об этом на своей странице пишет известная киевская ресторатор Маргарита Сичкарь. Об этом пишет



"Что делать в пробках?! Фотографироваться! И дышать, чтоб не ругаться матом. Еще вопрос: Кому нужен этот Парад?! Этот атавизм", – считает она.



В комментариях с ее мнением соглашается бывшая депутат Киевского горсовета Анна Шлапак: "Парад нужен мальчикам, которым в детстве не разрешали играть в войнушки"



Их высказывания вызвали бурю негодования в сети.



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"Есть и вот такое мнение о параде известных и не очень киевлян - в частности, ресторатора и бывшей депутатки Киевсовета. Что скажете? Ведь это наши соседи, а не просто сограждане", – пишет политолог Алексей Голобуцкий. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые жители столицы, в том числе и достаточно известные, выступают против военного парада, который будет проводиться на День Независимости в Киеве.В частности, об этом на своей странице пишет известная киевская ресторатор Маргарита Сичкарь. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe "Что делать в пробках?! Фотографироваться! И дышать, чтоб не ругаться матом. Еще вопрос: Кому нужен этот Парад?! Этот атавизм", – считает она.В комментариях с ее мнением соглашается бывшая депутат Киевского горсовета Анна Шлапак: "Парад нужен мальчикам, которым в детстве не разрешали играть в войнушки"Их высказывания вызвали бурю негодования в сети."Есть и вот такое мнение о параде известных и не очень киевлян - в частности, ресторатора и бывшей депутатки Киевсовета. Что скажете? Ведь это наши соседи, а не просто сограждане", – пишет политолог Алексей Голобуцкий.



