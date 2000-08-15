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Раздел: Общество  
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В соц.сетях пользователи устроили скандал из-за парада на День Независимости в Киеве

В соц.сетях пользователи устроили скандал из-за парада на День Независимости в КиевеМногие люди считают, что парад на День Независимости не нужен.

Некоторые жители столицы, в том числе и достаточно известные, выступают против военного парада, который будет проводиться на День Независимости в Киеве.

В частности, об этом на своей странице пишет известная киевская ресторатор Маргарита Сичкарь. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.

"Что делать в пробках?! Фотографироваться! И дышать, чтоб не ругаться матом. Еще вопрос: Кому нужен этот Парад?! Этот атавизм", – считает она.

В комментариях с ее мнением соглашается бывшая депутат Киевского горсовета Анна Шлапак: "Парад нужен мальчикам, которым в детстве не разрешали играть в войнушки"

Их высказывания вызвали бурю негодования в сети.

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"Есть и вот такое мнение о параде известных и не очень киевлян - в частности, ресторатора и бывшей депутатки Киевсовета. Что скажете? Ведь это наши соседи, а не просто сограждане", – пишет политолог Алексей Голобуцкий.
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 Теги: парад, День Независимости, Киев

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Сегодня, 20:55 » Автор: Едгар Букмирза
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