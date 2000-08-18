» » Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине
Раздел: Общество  
0

Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине

Синоптики предупредили о грядущем похолодании в УкраинеВ южной части Украины сохранится жаркая воздушная масса.

В ближайшие дни в Украине немного похолодает, лишь на юге сохранится жара, но дожди не предвидятся.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В среду, 22 августа, в южной части Украины сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальную территорию будет поступать более прохладный воздух с северо-запада,

В этот день в Украине - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 24-29°, на Закарпатье и в южной части 27-32°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

В четверг, 23 августа, в Украине по-прежнему без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге и Закарпатье 12-17°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южных областях и на Закарпатье до 31°.

Читайте также: Украинцев предупредили о грядущем похолодании

В Киеве в этот день - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

21 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 25°.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Синоптики, похолодание, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
     186
     0

Похожие новости по теме

В Украину возвращается жаркая погода В Украину возвращается жаркая погода

Укргидрометцентр прогнозирует по всей территории страны жаркую и сухую погоду.

Август в Украине начнется с жаркой погоды и дождей Август в Украине начнется с жаркой погоды и дождей

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно жаркая и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Украину накроют дожди со следующей недели Украину накроют дожди со следующей недели

Но некоторые дни - без осадков.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает Украину в ближайшие дни Синоптики рассказали, какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

Тепло и преимущественно сухо будет в Украине в начале недели.

В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди

На большей части Украины ожидают осадков.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх