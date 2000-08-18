» » В Киеве устроили «душ» памятнику Богдана Хмельницкого
Раздел: Общество  
0

В Киеве устроили «душ» памятнику Богдана Хмельницкого

В Киеве устроили «душ» памятнику Богдана Хмельницкого Памятник очистили от грязи и пыли.

Вчера, 21 августа, работники клининговой компании очистили от грязи и пыли памятник гетману Богдану Хмельницкому, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Монумент Богдану Хмельницкому стал уже пятым помытым памятником в Шевченковском районе.

Отмывать памятник гетману пришлось с помощью автокрана. Для мытья фигуры использовалась только чистая вода под давлением без химических средств для уборки.

Читайте также: День Независимости в Киеве: самые интересные мероприятия

Для удаления известковых отложений и ржавчины на гранитных плитах у подножия памятника специалисты использовали специальные моющие средства и спецтехнику.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, памятник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:00 » Автор: Анна Мартынова
     205
     0

Похожие новости по теме

В Киеве открыли новый памятник В Киеве открыли новый памятник

Новый памятник установлен в честь героев-добровольцев.

На Львовщине появился памятник Богдану Ступке На Львовщине появился памятник Богдану Ступке

Памятник открыли в его родном городе.

В Киеве снесли памятник чекистам В Киеве снесли памятник чекистам

Столичные власти не знают, кто разрушил многотонный монумент.

В Запорожье никак не свалят памятник Ленину В Запорожье никак не свалят памятник Ленину

Убрать монумент вождю пролетариата должны до 19 марта.

В Киеве обещают «оживить» памятник Хмельницкому В Киеве обещают «оживить» памятник Хмельницкому

В столице уже в ближайшую субботу могут «оживить» памятник легендарному Богдану Хмельницкому.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх