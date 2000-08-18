Раздел: Общество
На Софийской площади столицы пройдет патриотический флешмоб
Курсанты будут участвовать в параде.
В четверг, 23 августа, в 13:00 на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Государственного Флага Украины состоится патриотический зрелищный флешмоб парадного расчета Государственной пограничной службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua
Курсанты пограничного ведомства, в День Независимости поучаствуют в параде войск и продемонстрируют захватывающее и впечатляющее действо.
Читайте также: Репетиция парада в столице: киевлян предупредили о возможных пробках
«Грандиозная акция будет олицетворять дальнейшую консолидацию украинцев вокруг защиты территориальной целостности Украины», - отмечают пограничники.
В четверг, 23 августа, в 13:00 на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Государственного Флага Украины состоится патриотический зрелищный флешмоб парадного расчета Государственной пограничной службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua
Курсанты пограничного ведомства, в День Независимости поучаствуют в параде войск и продемонстрируют захватывающее и впечатляющее действо.
Читайте также: Репетиция парада в столице: киевлян предупредили о возможных пробках
«Грандиозная акция будет олицетворять дальнейшую консолидацию украинцев вокруг защиты территориальной целостности Украины», - отмечают пограничники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
327
0
Также советуем посмотреть
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
- Украинская киберполиция нашла почти 30 украденных в Италии мотоциклов
- В Сети высмеяли уровень звезд, выступающих в "Л/ДНР"
- О смертности на дорогах Украины
- У Тимошенко наступает непростое время
- Хитрый британец шесть лет выдавал себя за миллионера
- Видимо, Меркель «послала» Путина куда подальше
- Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненых
- Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
Оставьте свой комментарий