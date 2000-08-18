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Раздел: Общество  
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На Софийской площади столицы пройдет патриотический флешмоб

На Софийской площади столицы пройдет патриотический флешмобКурсанты будут участвовать в параде.

В четверг, 23 августа, в 13:00 на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Государственного Флага Украины состоится патриотический зрелищный флешмоб парадного расчета Государственной пограничной службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua

Курсанты пограничного ведомства, в День Независимости поучаствуют в параде войск и продемонстрируют захватывающее и впечатляющее действо.

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«Грандиозная акция будет олицетворять дальнейшую консолидацию украинцев вокруг защиты территориальной целостности Украины», - отмечают пограничники.

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 Теги: Киев, флешмоб

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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