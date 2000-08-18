» » Киевлян возмутил очередной автохам
Раздел: Общество  
0

Киевлян возмутил очередной автохам

Киевлян возмутил очередной автохамАвто оставили посреди тротуара.

Киевлян возмутил очередной автохам, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Владелец машины оставил ее прямо посреди тротуара, на котором расположен пункт проката велосипедов. Фото опубликовал пользователь сети Андрей Фрил.

"И вот я иду сегодня мимо такой ​​станции ​​- а прямо на ней, прямо посреди тротуара припаркованный здоровенный Паджеро. И здесь во мне что-то оборвалось. Я понял, что сколько вы не выдумывайте свои европейские велопрокаты - все равно потом приедет украинский жлоб на джипе, у которого купленные и мусора, и судьи, и кто угодно. А вы, хипстеры, лошадью *** здесь со своими великами", - написал автор фото.

Читайте также: У Кличко ждут в Киеве рекордное количество туристов

Пользователи сети выразили свое недовольство таким поведение автохама.

Киевлян возмутил очередной автохам
Киевлян возмутил очередной автохам
Киевлян возмутил очередной автохам
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автохам

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:54 » Автор: Анна Мартынова
     1991
     0

Похожие новости по теме

Киевлян возмутил очередной «герой парковки» Киевлян возмутил очередной «герой парковки»

Автомобиль оставили прямо у выхода из метро.

"Гений парковки": киевлян возмутил очередной автохам

Столичный водитель заставил пешеходов тереться о мусорный бак.

"Король парковки": очередной автохам возмутил киевлян

Водитель иномарки создал аварийную ситуацию.

"Блатной автохам": киевлян возмутил очередной "герой парковки"

В центре столице водитель припарковал свою машину в неположенном месте.

"Мастер парковки": киевлян возмутил очередной автохам

В Киеве автохам заблокировал детские качели.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх