Раздел: Общество
Киевлян возмутил очередной автохам
Авто оставили посреди тротуара.
Киевлян возмутил очередной автохам, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Владелец машины оставил ее прямо посреди тротуара, на котором расположен пункт проката велосипедов. Фото опубликовал пользователь сети Андрей Фрил.
"И вот я иду сегодня мимо такой станции - а прямо на ней, прямо посреди тротуара припаркованный здоровенный Паджеро. И здесь во мне что-то оборвалось. Я понял, что сколько вы не выдумывайте свои европейские велопрокаты - все равно потом приедет украинский жлоб на джипе, у которого купленные и мусора, и судьи, и кто угодно. А вы, хипстеры, лошадью *** здесь со своими великами", - написал автор фото.
Читайте также: У Кличко ждут в Киеве рекордное количество туристов
Пользователи сети выразили свое недовольство таким поведение автохама.
Киевлян возмутил очередной автохам, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Владелец машины оставил ее прямо посреди тротуара, на котором расположен пункт проката велосипедов. Фото опубликовал пользователь сети Андрей Фрил.
"И вот я иду сегодня мимо такой станции - а прямо на ней, прямо посреди тротуара припаркованный здоровенный Паджеро. И здесь во мне что-то оборвалось. Я понял, что сколько вы не выдумывайте свои европейские велопрокаты - все равно потом приедет украинский жлоб на джипе, у которого купленные и мусора, и судьи, и кто угодно. А вы, хипстеры, лошадью *** здесь со своими великами", - написал автор фото.
Читайте также: У Кличко ждут в Киеве рекордное количество туристов
Пользователи сети выразили свое недовольство таким поведение автохама.
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